Предлагаем расслабиться и отвлечься от будничных забот.

Головоломки по поиску вещей и существ хорошо тренируют способность замечать мелкие различия и неочевидные элементы, а также учат быстро анализировать визуальные данные.

Для успешного решения задачи необходимо сосредотачиваться, игнорируя отвлекающие факторы. Поэтому на несколько минут отложите все дела, чтобы окунуться в интересную оптическую иллюзию!

Перед вами высокое дерево, в листьях которого сидят любознательные белочки. Ваша задача состоит в том, чтобы найти незваных гостей, которые решили присоединиться к ним.

Видео дня

На детальный осмотр картинки и поиски даётся всего девять секунд. Удастся ли вам успеть?

Подсказка: ваши поиски упростит понимание того, кого же именно вы ищете. К белочкам пришли два хитрых кота.

Ответ на головоломку

Не сомневаемся, что вы успели найти котиков за установленное время!

Головоломки и иллюзии

Предлагаем вам испытать свои умения решать численные головоломки. Они гораздо сложнее обычных, поскольку большое количество чисел мешает концентрироваться.

Так, попробуйте очень быстро найти среди многих 274 только одну 214. Уверяем, что это будет очень непросто. Или поищите среди десятков 538 лишнее, но очень похожее число.

Вас также могут заинтересовать новости: