Надо найти большую ошибку на кухне за 5 секунд: тест для проверки IQ

Вы готовы проверить себя?

Головоломки на поиск предмета или ошибки – отличный инструмент для проверки вашего критического мышления и наблюдательности.

УНИАН подготовил новое задание для своих читателей. Эта головоломка проверит вашу внимательность к деталям, интеллект, а также умение принимать решения в условиях ограниченного времени. Вы готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображение девушки, которая занимается домашними делами на кухне. Она готовит ужин для своих друзей, с которыми уже давно не виделась, поэтому на ее лице присутствует улыбка.

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Казалось бы – приятная атмосфера, ничего необычного. Но кое-что на этом изображении не так, и вам нужно установить, о чем речь.

На ответ у вас будет очень мало времени – всего 5 секунд. Действовать придется быстро.

Так что, принимаете этот вызов? Начинаем отсчет времени!

Ваши 5 секунд на поиск ошибки истекли. Вы нашли, что не так? Если вы справились за отведенное время, можете собой гордиться. Не каждый способен заметить этот маленький нюанс.

Ответ:

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Если вам нравятся задания на поиск ошибок на картинке, попробуйте нашу новую головоломку. Вы увидите перед собой живописное село, но кое-что в нем не так. Вам предстоит выяснить, что именно.

А как насчет числовых головоломок? Сможете ли вы найти число 617 за 7 секунд?

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