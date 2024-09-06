Во время выполнения задания стоит обращать внимание на то, без чего большинство женщин редко можно увидеть.

Есть визуальные логические загадки-оптические иллюзии, с которыми непросто справиться не только детям, но и взрослым. Такие задания помогают улучшить логическое мышление и способность "собирать себя в кучу" тогда, когда что-то нужно сделать быстро.

Есть вот такое свежее задание - следует разыскать среди большого количества женщин ту, которую можно назвать странной. На поиски надо потратить всего 6 секунд. Это очень сложная оптическая иллюзия, поскольку надо за очень короткий отрезок времени рассмотреть много деталей, проанализировать их и понять, из-за какой из них какую-то женщину назвали странной.

Такая подсказка - стоит обращать внимание на то, без чего большинство женщин редко можно увидеть. Задача может быть особенно сложной для тех, кто имеет проблемы со зрением. Если это о вас, - тогда наденьте очки или увеличьте масштаб изображения.

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Нужно было разыскать женщину, у которой серьги не такие, как у остальных - у одной из них они не красные, а черные. Странная женщина была в среднем ряду возле правого края оптической иллюзии.

Интересные новости - вот какое задание уже опубликовано

Среди большого количества книг нужно разыскать ту, в которой есть закладка. На поиски следует потратить всего 7 секунд. Эту загадку-головоломку назвали сверхсложной, поскольку найти спрятанную закладку так быстро очень сложно.

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