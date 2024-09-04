Как отмечают психологи, смотреть правде в глаза всегда неудобно, но это лучше, чем жить в иллюзорном мире.

Есть большая разница между тем, чтобы притворяться счастливыми в отношениях и действительно быть счастливыми. Иногда мы убеждаем себя, что все в порядке, хотя в глубине души это не так. Мы игнорируем знаки, отвергаем свои чувства и притворяемся эмоциями, которых нет.

Как пишет Hack Spirit, существует шесть признаков того, что вы на самом деле не счастливы в своих отношениях. Иногда неудобно смотреть правде в глаза, но это лучше, чем жить иллюзиями.

1) Вы постоянно ищете подтверждения

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Отношения - это улица с двусторонним движением. Вы дарите любовь, поддержку и заботу и получаете все это взамен. Однако, если вы постоянно ищете подтверждения от своего партнера, что вы важны и вас любят, это может быть признаком того, что вы не очень счастливы.

Психология говорит нам, что когда мы довольны своими отношениями, мы чувствуем себя защищенными, не нуждаясь в постоянном заверении что нас любят. Это естественный побочный продукт здоровых и приятных отношений.

2) Вы всегда в обороне

Находясь в отношениях, нужно чувствовать себя частью команды. Вы и ваш партнер здесь, чтобы поддерживать друг друга, а не постоянно спорить или защищать свои действия.

Если вы постоянно защищаетесь, это явный признак того, что что-то не так. Возможно, вам не хватает доверия или понимания, или, возможно, вас осуждают или критикуют больше, чем следует.

3) Вас беспокоят мелочи

Небольшие раздражения должны оставаться небольшими. Но если вы начинаете чрезмерно раздражаться из-за привычек или поведения своего партнера, это может быть признаком более глубокого недовольства в ваших отношениях.

Гнев или раздражение вызваны не самими внешними событиями, а нашей реакцией на них. Тот же принцип касается и отношений.

Если вы часто расстраиваетесь из-за незначительных вещей - например, ваш партнер забыл вынести мусор или оставил свою одежду на полу - это может быть отражением вашего несчастья в отношениях.

4) Вы живете прошлым

Внимательность учит нас важности жизни в настоящем моменте. Речь идет о том, чтобы ценить здесь и сейчас, а не зацикливаться на прошлом или беспокоиться о будущем.

Но если вы постоянно вспоминаете о "старых добрых временах" ваших отношений, это может быть признаком того, что вы не очень довольны тем, как сейчас идут дела.

Совершенно естественно иметь приятные воспоминания о первых днях - волнение от знакомства, первое "я люблю тебя", замечательную фазу медового месяца. Но если вы постоянно оглядываетесь назад и сравниваете свои теперешние отношения с теми, какими они были раньше, это может означать, что чего-то не хватает в настоящем.

5) Вы чувствуете себя эмоционально истощенным

Ваши отношения должны быть источником поддержки, любви и счастья. Но если вы постоянно чувствуете эмоциональное истощение, это явный признак того, что что-то не так.

Независимо от того, будь то постоянные споры, ощущение, что вас не понимают, или просто отсутствие эмоциональной связи, эти вещи могут повлиять на ваше самочувствие.

Это как в лодке с дыркой - как бы вы ни пытались удержаться на воде, вы не можете не чувствовать, что тонете.

6) Вы не верны себе

Посмотрите на то, как вы живете своей жизнью. Вы верны себе или слишком много идете на компромисс? Независимо от того, находитесь вы в отношениях или нет, быть верным себе является ключом для полноценной и осознанной жизни.

Если вы меняете свои привычки, убеждения или поведение, чтобы соответствовать шаблонам вашего партнера, это может быть признаком того, что вы не действительно счастливы в своих отношениях.

Каждый человек уникален и ценен сам по себе. Если ваши отношения вызывают размывание вашей аутентичности, пришло время остановиться и подумать.

Помните, настоящее счастье в отношениях приходит, когда оба партнера могут быть настоящими собой.

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