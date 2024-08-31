Люди часто используютэт фразы, не осознавая их воздействия – и оскорбляют своих собеседников.

Иногда стремление быть добрым и сострадательным в общении с людьми превращается в снисходительность и надменность. Как пишет HuffPost, иногда мы неосознанно употребляем казалось бы вполне безобидные фразы, которые тем не менее демонстрируют наше превосходство и снисхождение к собеседнику.

Такой снисходительный тон оскорбляет и унижает другого человека, поэтому психологи рекомендуют избегать этих 6 популярных фраз, поскольку они несут в себе негативный подтекст, особенно если подкреплены соответствующим тоном и мимикой.

1. "О, как мило".

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Если вы искренне пытаетесь выразить, что что-то мило, то эта фраза нормальна. Но будьте внимательны, когда вы используете снисходительный тон, поскольку это будет казаться принижением.

Также неуместно и не полезно называть такие вещи, как чье-то понимание чего-либо или попытки что-либо сделать, "милыми".

2. "Ну, вообще-то..." (или другие фразы, связанные с менсплейнингом)

Менсплейнинг — уничижительный термин, означающий комментирование или объяснение чего-либо человеку, в чем он или уже является экспертом, или что на самом деле не нуждается в объяснениях. Классический пример — мужчина, вмешивающийся в разговор с женщиной, чтобы прочитать ей лекцию о чем-то очевидном или о чем-то, о чем она и так много знает.

3. "Ты стараешься изо всех сил".

Опять же, тон слов здесь действительно важен. Иногда это может быть искренним утешением, но это также может звучать уничижительно. Может показаться, что вы установили низкие ожидания и удивлены, что человек сумел их оправдать.

4. "Тебе просто нужно..."

Высказывание таких вещей как "тебе действительно стоит это сделать; это сделает твою жизнь намного лучше" или "ты просто должен это сделать" подразумевает, что текущий способ человека неправильный и что вы знаете лучше.

"Все, что предполагает определенный способ делать что-то, может быть воспринято как снисходительное, потому что это оказывает давление на собеседника. Для смягчения эффекта стоит хотя бы добавлять к этой фразе слово "возможно".

5. "Это не так уж важно".

Такого рода ответ одновременно и преуменьшает, и обесценивает. Он подразумевает, что если вы не считаете это важным, то и другой человек не должен этого делать, обесценивая его опыт и чувства по этому вопросу.

6. "Ты не поймешь"/ "Ты не понимаешь, да?"

"Эти фразы подразумевают, что ваш собеседник недостаточно умен, чтобы что-то понять или осознать опыт, который не является его собственным.

Ранее УНИАН писал о 7 фразах, которые могут непреднамеренно восприниматься как конфронтационные или сложные в разговоре.

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