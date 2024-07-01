Если "включить" логику, можно догадаться, какую именно букву следует разыскать.

Трудные загадки для взрослых с цифрами могут принести пользу - помочь "прокачать" и логическое мышление, и внимательность.

Есть такая свежая головоломка - следует за 9 секунд разыскать скрытую букву среди сотни 8. Важно сначала рассмотреть цифру и подумать, какой же подвох может быть при выполнении визуального задания. Если вы будете мыслить в правильном русле, то еще до начала выполнения загадки можете понять, что именно нужно будет искать.

Когда запустите обратный отсчет времени, внимательно посмотрите на изображение, попробуйте охватить его взглядом и "просканируйте" каждую строку с цифрами. Обратите внимание, что сделать это надо очень быстро.

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Теперь мы объясним, какую же букву "спрятали" на визуальной загадке. Если "включить" логику, то можно догадаться, что среди всех букв алфавита на число 8 похожа буква В. Именно ее нужно было разыскать на картинке.

Интересные новости - сегодня это задание стоит выполнить

Следует за 10 секунд разыскать среди сотни павлинов птицу, которую по определенному признаку можно назвать странной. Важно не просто рассматривать птиц, а сравнивать их между собой, чтобы определить признак, по которому одну из них можно назвать чудаком.

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