Не стоит тратить слишком много времени на рассматривание какой-то одной мелкой детали.

Очень сложные загадки на логику для детей и взрослых - это не пустая трата времени, а довольно полезное задание, которое может помочь начать лучше мыслить и стать внимательнее.

Свежее задание такое - надо среди сотни павлинов разыскать птицу, которую можно назвать по какому-то признаку странной. Это может быть как какая-то небольшая деталь, так и что-то достаточно заметное. Для того, чтобы справиться с визуальной загадкой, следует "включать" аналитическое мышление.

Поиски усложняет дедлайн - справиться с задачей нужно всего за 10 секунд.

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Что нужно сделать для достижения успеха:

охватить взглядом изображение и определить, какие визуальные признаки присущи большинству павлинов;

пытаться "поймать" взглядом птицу, которая отличается чем-то.

Очень важно "не залипнуть" на какой-то детали и не потерять время зря.

Теперь мы объясним, какая птица считается странной, и где она "спрятана". Чудаком назвали павлина, который имеет меньший хвост. Странная птица была в правой части изображения.

Такая головоломка на внимательность опубликована ранее

Следует найти сороку среди большого количества пингвинов. На поиски птицы надо потратить 9 секунд. Перед тем, как браться за работу, стоит попробовать вспомнить, какие общие и отличительные черты имеют пингвины и сороки.

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