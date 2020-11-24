Создать скульптуру на глазах у прохожих было мечтой скульптора Кирилла Максименко.

В Одессе местный скульптор устроил необычный перфоманс: на глазах у прохожих начал распиливать 38-летний "фиат" и из его частей создавать скульптуру трехметрового краба.

Читайте такжеАмериканка потеряла работу из-за пандемии, ушла в секс-тренеры и стала счастливой (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Превратить старенькую легковушку в морского жителя прилюдно было мечтой скульптора Кирилла Максименко. А приобщиться к работе мог любой желающий.

По мнению организаторов, таким образом можно превратить старые и ненужные вещи в арт-объекты.

Крабу планируют сделать глаза, которые будут светиться ночью. Его установят возле помещения арт-пространства на Приморской.

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Автор: УНИАН