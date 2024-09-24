Ученые установили, что яйца могут защищать мозг от повреждений.

Яйца могут снизить риск болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствуют результаты исследования 2024 года в Journal of Nutrition, пишет Health Digest, выясняя, сколько яиц следует есть людям старше 50 лет.

Отмечается, что люди, которые ели хотя бы одно яйцо в неделю, имели на 47% более низкий риск болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто ел меньше яиц.

Указывается, что исследование было сосредоточено на том, как яйца могут защищать мозг от повреждений, связанных с болезнью Альцгеймера, и обнаружило, что 39% защитного эффекта яиц было обусловлено холином.

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"Это первый раз, когда исследование предполагает связь между потреблением яиц и риском развития деменции при болезни Альцгеймера, и подчеркивает потенциал простых диетических вмешательств в поддержании нормального здоровья мозга", - сказал главный исследователь и доктор философии Тейлор Уоллес.

По его словам, холин является важным питательным веществом для поддержания целостности и сигнализации клеток, а также поддерживает мозг по мере того, как вы становитесь старше. Также ученый добавил, что пока неясно, как холин влияет на здоровье мозга, и необходимы дополнительные исследования.

Издание пишет, что в яйцах содержится 147 миллиграммов холина, мужчинам необходимо 550 миллиграммов холина каждый день, а женщинам - 425 миллиграммов.

"Большинству американцев было бы полезно употреблять больше холина… Он помогает поддерживать здоровье мозга на протяжении всей жизни в любом возрасте и на любом этапе, включая память, мышление, настроение и многое другое", - заявил Уоллес.

При этом он добавил, что основанная на одних яйцах диета, вероятно, не предотвратит болезнь Альцгеймера, важно сосредоточиться на общей картине:

"Выбирать разнообразные продукты в умеренных количествах, чтобы поддерживать общее здоровое питание. Сюда входит широкий спектр фруктов и овощей, цельного зерна и постных источников белка, включая яйца, бобовые, орехи, рыбу, морепродукты и обезжиренные молочные продукты".

Исследование 2024 года в Neurology показало, что соблюдение диеты MIND (сочетает в себе Средиземноморскую диету и диету DASH) может уменьшить риск снижения когнитивных функций на 4%.

Также стоит отметить, что по данным Американской кардиологической ассоциации пищевой холестерин, который содержится в яйцах - это не то же самое, что холестерин в крови. Другими словами, употребление большого количества яиц может не быть причиной высокого уровня холестерина.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, что яйцо испортилось.

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