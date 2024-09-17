Неоходимо обратить внимание на цвет и запах.

Кулинарные эксперты рассказали, как определить, испорчены ли яйца, пишет журнал Parade.

"Яйца - один из самых универсальных ингредиентов, которые можно хранить в холодильнике. Вы можете взбивать их, жарить, варить и использовать в блюдах на завтрак, обед или ужин. Кроме того, они невероятно питательны и богаты белком и витаминами. Но яйца не хранятся вечно, и употребление в пищу испорченных яиц может повысить риск контакта с бактериями, такими как сальмонелла, которые могут вызвать у вас заболевание", - говорится в статье.

Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует хранить яйца в холодильнике при температуре 40 градусов или ниже. Специалисты утверждают, что в так яйца могут храниться до пяти недель.

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5 признаков того, что яйца лучше выбросить

Вот пять главных предупреждающих признаков, на которые следует обратить внимание:

Изменился цвет. Как отметила автор Fresh Eggs Daily Лиза Стил, если вы заметили на яйце серые или черноватые пятна и кольца, оно испортилось, скорее всего, в него попали бактерии. Если вы разбили яйцо и заметили, что цвет внутри немного изменился, это также означает, что оно испорчено, добавила сертифицированный диетолог Мелани Маркус.

Неприятный запах. Еще один признак того, что яйцо уже не пригодное для употребления. По словам Маркус, хорошие яйца пахнут нейтрально, а испорченные - кислым или газом. Лиза Стил добавила, что, как только вы разобьете яйцо, спутать испорченное невозможно: "Если вы почувствуете запах рыбы или серы, можете быть уверены, что это яйцо больше не пригодно для еды".

Скользкая текстура. Если яичный белок или желток кажутся очень скользкими, значит, пора это яйцо выбросить, отметила кондитер и фуд-блогер Нора Кларк.

Яйцо плавает. По словам Стил, тест на плавучесть - отличный способ узнать, испорченное ли яйцо, прежде чем разбивать его. Свежее яйцо всегда опустится на дно емкости с водой и не всплывет.

Плеск при встряхивании. Если вы слышите или чувствуете, как внутри яйца плещется содержимое, это значит, что оно не очень свежее, рассказала Лиза Стил.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько яиц следует есть людям старше 50 лет.

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