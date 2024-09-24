Импорт яиц в Болгарию из Украины за полгода вырос в пять раз.

Министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахов обратился к Еврокомиссии с просьбой запретить импорт в Болгарию яиц украинского происхождения.

Согласно сообщению на сайте Министерства сельского хозяйства Болгарии, по словам министра, внутреннее производство сильно страдает от импорта свежих яиц для потребления из Украины.

Отмечается, что за шесть месяцев текущего года импорт яиц достиг 2618 тонн, что является пятикратным ростом в годовом исчислении. При этом заявленные импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что создает серьезное давление на цены на внутреннем рынке, добавил Тахов.

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Он подчеркнул, что цель - найти точку пересечения, на которой будут сохранены права болгарских производителей.

"Мы за твердую поддержку народа Украины, но это ни в коем случае не должно стоить банкротства и нарушать права наших аграриев", - отметил он.

Новости сельского хозяйства Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая, и урожай пшеницы в этом году составил около 22 млн тонн, что вчетверо превышает потребности для внутреннего потребления.

В Минэкономики сообщили, что в августе 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму более 3,16 млрд долларов, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года.

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