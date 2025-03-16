Многие любят вареные яйца, но их приготовление для некотрых может быть сложным.

Мишленовский шеф-повар из Бирмингема Том Шеферд раскрыл свой секрет приготовления "идеальных" вареных яиц, который связан с определенным временем, пишет express.co.uk.

"Многие любят вареные яйца, но их приготовление может быть сложным. Если вы будете следовать простому правилу, ваши яйца будут "идеальными" каждый раз", - говорится в публикации.

Сколько времени нужно варить яйца

Отмечается, что вареные яйца могут "оживить" завтрак, обед и даже ужин в некоторых случаях. Главное - знать точное время приготовления, посоветовал повар.

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"В зависимости от того, как вы предпочитаете готовить вареные яйца, я рекомендую следующее время. Шесть минут для жидкого желтка, восемь минут для мягкого желтка и 10 минут для твердого желтка", - заявил шеф-повар.

Другие его советы включали:

"После варки немедленно поместите яйца в ледяную воду. Если вы хотите, чтобы яйцо было холодным, оставьте его в воде. Если вы предпочитаете теплое яйцо, оставьте его в ледяной воде не более чем на 30 секунд… Когда вы разобьете верхнюю часть, добавьте немного приправы. Лично я предпочитаю готовить яйца в течение семи минут, так как мне нравится, когда они между мягкой и твердой консистенцией".

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить "идеальное" яйцо-пашот.

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