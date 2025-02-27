Вы сможете готовить яйца-пашот ресторанного качества хоть каждый день.

Яйца-пашот - отличный способ "апгрейда" ваших любимых блюд для завтрака. Однако даже самые искусные кулинары признают, что это один из самых сложных способов приготовления яиц. Одно неверное движение — и яйца испорчены, и хотя они все еще могут быть вкусными, у них не будет идеального по консистенции желтка.

Как пишет Express, известный шеф-повар Гордон Рамзи поделился надежным рецептом приготовления "идеальных" яиц-пашот. С помощью одного нехитрого трюка в приготовлении вы сможете готовить яйца-пашот ресторанного качества дома хоть каждый день.

Метод Гордона Рамзи

Наполните кастрюлю среднего размера холодной водой и доведите до слабого кипения, приправьте солью и добавьте немного белого уксуса.

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Затем возьмите венчик и хорошенько размешайте воду, пока она не начнет хорошо завихряться в кастрюле.

Важный нюанс. Если у вас при приготовлении яичные белки лопаются, когда вы разбиваете их в кастрюлю с водой, то вот совет от Рамзи: сначала разбейте их в небольшую емкость или горшочек по отдельности.

После этого аккуратно опустите их в воду. Вам может потребоваться сделать это несколькими партиями, в зависимости от того, сколько яиц вы хотите и размера вашей кастрюли.

Убавьте огонь до слабого кипения и готовьте яйца около двух минут. По истечении этого времени они должны стать твердыми на ощупь, но если они все подрагивают, опустите их обратно в воду еще на 10 секунд.

Затем выньте яйца и положите их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, которые помогут впитать лишнюю влагу. Приправьте солью и перцем и сразу же подавайте.

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