В день человечество выпивает около трех миллиардов чашек этого напитка.

Чай является самым популярным напитком в мире после воды. Это одно из самых эффективных средств для оздоровления, которые только можно найти, ведь чашка вашего любимого черного или зеленого чая поможет контролировать вес и положительно влияет на здоровье. Портал Travel + Leisure назвал 10 самых дорогих чаев в мире.

1. Чай Да Хун Пао

Этот чай оценивается примерно в 1,2 миллиона долларов США за кг (49 955 532 грн). Он является самым дорогим чаем в мире, выращенным в горах Уи провинции Фуцзянь в Китае, и объявлен национальным достоянием из-за своей редкости. Во время официального визита бывшего президента США Никсона в Китай основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун подарил ему 200 граммов Da-Hong Pao, что символизирует мир и дружбу между двумя народами.

2. Чай Panda Dung

Как ни странно, при выращивании чая Panda Dung в качестве удобрения используется навоз медведя панды. Первую партию этого необычного напитка продали примерно за 3500 долларов США за 50 граммов (144 725 грн). Считается, что этот чай с высоким содержанием антиоксидантов имеет множество преимуществ для здоровья и продается за 70 000 долларов США за килограмм (2 894 500 грн).

Видео дня

3. Чайные бутоны желтого золота

Роскошные и редкие почки чая из желтого золота собирают только раз в год с помощью золотых ножниц, а затем высушивают на солнце. Затем листья чая опрыскивают хлопьями съедобного 24-каратного золота. Известный как чай императоров Китая, его цена составляет около 7800 долларов США за килограмм чайных листьев (322 530 грн).

Соответствуя своему названию, он имеет уникальный металлический и цветочный привкус и известен своими свойствами против старения и другими преимуществами для здоровья. Сейчас он продается только в Сингапуре чайной компанией TWG.

4. Серебряные наконечники Царский чай Дарджилинг

Этот вид чая собирают только опытные сборщики во время ночи полнолуния. Его собирают в чайном поместье Макайбари на склонах холмов Дарджилинга. Чай получается из особых почек, которые похожи на серебристые иглы и имеют тонкий фруктовый аромат. Имеет сложный вкус с резкими нотками манго и франжипани.

На аукционе в 2014 году он был продан за 1850 долларов США за килограмм (76 497 грн), что сделало его самым дорогим чаем в Индии.

5. Чай Гьокуро

Считается одним из самых качественных зеленых чаев в Японии, Gyokuro в переводе с японского означает "жемчужная роса". Процесс сбора этого чая требует его выращивания в тени соломенных матов в течение четырех недель, прежде чем собрать лучшие чайные листья. Этот процесс помогает растению сохранить аминокислоту L-теанин, которая, в свою очередь, усиливает вкус умами в чае.

Один килограмм чая Gyokuro стоит примерно 650 долларов США (26 877 грн).

6. Чай пуэр

Изобретенный в 18 веке, чай Пуэр считается самым старым, самым изысканным и одним из самых дорогих чаев, который продается по огромной цене примерно 10 000 долларов США за килограмм (413 500 грн).

Чай пуэр обычно продается в виде чайных лепешек, которые можно заваривать, чтобы насладиться его пользой для здоровья, в частности контролем веса, снижением уровня холестерина и улучшением здоровья кишечника.

Этот чай выращивают преимущественно в провинции Юньнань на юго-западе Китая, где некоторым деревьям тысячи лет.

7 Чай Tieguanyin

Один из самых популярных чаев в мире, чай Тегуаньинь - это вид чая улун, названный в честь буддистского божества Гуань Инь, также известного как железная богиня милосердия.

Чайные листья придают выразительный ореховый вкус и цветочный аромат. Чай выращивают в самых высоких регионах провинции Фуцзянь, а листья сушат на солнце до хруста и ярко-золотистого цвета.

Цена на этот чай постоянно растет из-за его редкости и доступна примерно на уровне 3000 долларов США за килограмм (124 050 грн).

8. Марочный чай Wuyi Oolong с нарциссом

Названный в честь греческой легенды о Нарциссе, это редкий чай улун, выращенный и собранный в горах Уи китайской провинции Фуцзянь и чайном районе Пинлин на Тайване.

Чай воплощает в себе изысканный древесно-шоколадный вкус с тонким оттенком цветочных и фруктовых нот. Он имеет интенсивный аромат и стоит около 6 500 долларов США за один килограмм (268 775 грн).

9. Чай Гао Шань

Также известный как высокогорный чай, чай Гоа-Шань выращивают на высоте более 1000 метров в высокогорных чайных садах Тайваня.

Высокая влажность, высота над уровнем моря, разреженный воздух и сложный процесс брожения дают эти насыщенные и ароматные чаи, которые продаются по цене до 250 долларов США за килограмм (10 337 грн).

10. Цветочный чай Tienchi

Цветочный чай Tienchi является одним из самых дорогих сортов чая на рынке. Его почитают благодаря его целебным свойствам и выразительному вкусу. Чай выращивают из цветков Panax notoginseng, которые растут в провинции Юньнань в Китае только раз в три года.

Цветочный чай Tienchi после заваривания сладкий и мятный на вкус с ароматом женьшеня. Считается, что его регулярное употребление помогает при бессоннице, повышает уровень кислорода, борется с воспалением и выводит токсины из организма. Его цена составляет около 170 долларов США за килограмм (7 029 грн).

Как ранее писал УНИАН, назван чай №1 для улучшения здоровья кишечника. Он облегчает тошноту и расстройство желудка.

Вас также могут заинтересовать новости: