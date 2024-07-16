Некоторым людям не стоит употреблять ни зеленый чай, ни кофе, ведь и там и там есть кофеин.

Идея о том, что зеленый чай полезнее кофе, существует уже много лет. Хотя подавляющее большинство людей выпивает хотя бы одну чашку кофе в день, но есть и те, кто считает зеленый чай лучшим утренним напитком.

Издание Aol узнало, что говорят врачи и диетологи по этому поводу.

Где больше кофеина в кофе или в зеленом чае

Одна из основных причин, по которой зеленый чай считается лучшим напитком - в нем меньше кофеина, чем в кофе.

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"В чашке кофе объемом 8 унций может содержаться около 100 мг кофеина или даже больше, в то время как в такой же по объему чашке зеленого чая - 50 мг или меньше", - объясняет Неха Патхак, доктор медицины, врач первичной медицинской помощи.

По слова врача, "выбор зависит от личных предпочтений и реакции вашего организма на каждый напиток".

"Обычно люди пьют кофе со сливками, сахаром и/или вкусовыми сиропами, которые могут добавить много калорий и повысить гликемический индекс, особенно если люди пьют его до еды", - говорит Кэтрин Ралл, дипломированный диетолог.

Чем полезен зеленый чай

"В зеленом чае много катехинов - антиоксидантов, которые помогают бороться с артритом, воспалением и раком. Катехины также могут привести к улучшению общего состояния сердца", - объясняет Бринна Коннор, сертифицированный врач семейной медицины. "Помимо способности защищать клетки кожи от ультрафиолетового излучения, этот суперфуд содержит аминокислоты, которые способствуют укреплению здоровья мозга, улучшают настроение и снимают стресс".

Кроме того, зеленый чай обладает впечатляющими противовоспалительными свойствами.

"Исследования также показали, что зеленый чай может способствовать снижению уровня глюкозы и инсулина, что является большим плюсом, если вы боретесь с инсулинорезистентностью или избыточной массой тела", - говорит Алисса Пачеко, дипломированный диетолог.

Вреден ли кофе

Многие эксперты утверждают, что кофе обладает множеством полезных свойств.

"Кофе также содержит большое количество антиоксидантов, которые связаны с улучшением метаболизма глюкозы и уменьшением воспаления", - говорит Патхак. "Исследования кофе также показали, что он может повысить уровень энергии, умственную активность и физическую работоспособность. Он также может снизить риск развития некоторых заболеваний, таких как диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера".

Как и в случае со многими другими продуктами и напитками, при употреблении кофе важна умеренность.

"Кофе может нанести вред здоровью, если употреблять его в больших количествах", - объясняет Коннор. "Помимо бессонницы, раздражительности и нерегулярного сердцебиения из-за высокого содержания кофеина, кофе может вызвать временное повышение кровяного давления, особенно у людей, которые не являются привычными кофеманами".

Кому нельзя пить зеленый чай и кофе

"Лицам с определенными заболеваниями, такими как бессонница, тревожность, кислотный рефлюкс, высокое кровяное давление, а также беременным следует ограничить потребление зеленого чая и кофе из-за содержания в них кофеина", - говорит доктор Сома Мандал, сертифицированный терапевт и специалист по женскому здоровью. "Важно помнить, что сбалансированное питание и регулярные физические упражнения более полезны для общего состояния здоровья, чем полагаться только на пользу зеленого чая или кофе".

Ранее УНИАН писал, что будет, если пить много кофе в жару.

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