Этот чай облегчает тошноту и расстройство желудка.

Диетологи назвали самый лучший чай для улучшения здоровья кишечника, пишет eatingwell.com.

"Здоровый кишечник не только способствует пищеварению и усвоению питательных веществ, но также поддерживает множество других органов и функций организма, включая иммунную систему, мозг, кожу, сердце и многое другое", - говорится в статье.

Чай №1 для улучшения здоровья кишечника

Хотя существует множество чаев, которые полезны для здоровья кишечника, включая мяту, ромашку и фенхель, имбирный чай считается лучшим, отмечается в публикации.

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"Это популярное натуральное средство, используемое при многих заболеваниях. Его уникальное сочетание противовоспалительных, антиоксидантных и улучшающих пищеварение свойств делает его исключительно эффективным при различных проблемах с пищеварением", - добавили в издании.

Имбирный чай - польза

Может облегчить тошноту. Диетолог Кристал Ороско отметила, что имбирный чай отлично подходит при проблемах с пищеварением, особенно при частых болях в животе, вздутии и тошноте. Он помогает облегчить тошноту, блокируя серотониновые рецепторы в кишечнике, которые вызывают рвотный рефлекс.

Помогает облегчить расстройство желудка. Имбирь получил признание за свое терапевтическое воздействие на здоровье желудочно-кишечного тракта, особенно при лечении таких состояний, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и расстройство желудка. Исследования показали, что имбирь может помочь уменьшить выработку желудочной кислоты, и это снизит симптомы.

Снижает риск запоров. Имбирь ускоряет опорожнение желудка, то есть перемещение пищи из желудка в тонкую кишку. Это может помочь снизить риск запоров, а также других расстройств пищеварения, таких как тошнота и изжога.

Борется с воспалением. По словам диетолога Килина Мерфи, биоактивный ингредиент имбиря - гингерол - является мощным антиоксидантом, который может помочь облегчить воспаление кишечника.

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