Это позволит вам худеть на полкилограмма в неделю.

Исследования показали, что люди, которые проходят от 10 000 до 12 000 шагов в день, имеют более низкий индекс массы тела и процент жира в организме. В то же время, пишет NY Post, существует техника ходьбы, которая позволит вам сбрасывать лишние килограммы еще быстрее.

Так, фитнес-тренер Дениз Миклас рекомендует добавлять 30-60-секундные интервалы более быстрой ходьбы каждые 3-5 минут, а затем 30-секундную прогулку для восстановления, и это позволит вам худеть на полкилограмма в неделю.

Ношение тяжестей или ходьба в гору могут помочь вам быстрее достичь своих целей в фитнесе, добавила она.

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"Интервальная тренировка продолжит сжигать больше калорий после тренировки из-за физиологического эффекта, называемого избыточным потреблением кислорода после тренировки или EPOC", — пояснила Миклас.

Независимо от того, практикуете ли вы интервальные тренировки или нет, ходьба является эффективной стратегией по снижению веса, имеющей преимущества для здоровья, такие как снижение артериального давления, улучшение настроения, увеличение прочности костей и улучшение пищеварения.

Тимоти Бернетт, преподаватель кинезиологии в Университете штата Орегон-Каскадс, рассказал, что в среднем люди теряют около 100 калорий на 1,5 км, независимо от того, бегут ли они марафон или идут неторопливо.

"Средний человек" в этих исследованиях — это мужчина, который весит 68 килограммов", — пояснил он. "Если вы весите больше этого значения, вы будете сжигать более 100 калорий в час, а если вы весите меньше, вам придется идти дальше, чтобы сжечь такое же количество калорий. Чем больше вы весите, тем большую массу вам приходится перемещать, а это значит, что вы сжигаете больше калорий".

Ранее мы писали о мужчине, который смог похудеть на 36 килограммов, выполняя всего одно простое упражнение - прыжки через скакалку.

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