Для этой задачи у вас нет временных ограничений, но ответ очень неочевиден.

Эта математическая головоломка точно понравится каждому из вас, но она под силу только гениям.

Как отмечает Fresherslive, это не просто головоломка, а тест на определение IQ. На выполнение этой непростой задачи у вас неограниченное количество времени. Все максимально просто: перед вам пример из спичек 5 + 2=4. переместите одну спичку так, чтобы пример получился правильным.

Математические головоломки со спичками - это один из видов головоломок, которые учат мыслить нестандартно в поисках решения. Людям, которые любят разгадывать сложные головоломки, обязательно стоит попробовать загадки со спичками.

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Только самые сообразительные из вас догадались, какую спичку надо переместить. Для многих эта задача выдастся очень трудной. Не волнуйтесь, ведь мы покажем, в чем секрет этой головоломки.

Напомним, если вы хотите проверить, насколько у вас острое зрение и каков ваш уровень концентрации внимания, - попробуйте справиться со сложной головоломкой, на которой изображено много животных.

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