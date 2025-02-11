Среди автолюбителей распространено мнение, что японские производители выпускают самые надежные автомобили в мире. На самом деле это утверждение не так уж и далеко от истины, так как Страна восходящего солнца подарила миру большое количество моделей, которые редко сталкиваются с поломками.
В издании Top Speed назвали 10 надежных японских автомобилей с пробегом, которые незаслуженно обделены вниманием.
ТОП-10 самых недооцененных японских автомобилей:
- Subaru Legacy (BL/BP)
- Nissan Altima (L32)
- Infiniti G35 (V35)
- Mitsubishi Eclipse (DK)
- Mazda 6 (первое поколение)
- Lexus GS (S190)
- Lexus LS 430
- Infiniti G35/G37 (V36)
- Honda Civic (восьмое поколение)
- Honda Accord (седьмое поколение)
Subaru Legacy в кузовах BL и BP выпускалась с 2003 по 2009 год. Эта модель была доступна с атмосферным или турбированным оппозитными двигателями на выбор.
Эксперты отметили, что Subaru Legacy является очень надежным и практичным автомобилем. Также эта модель предлагалась с системой полного привода.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперт порекомендовал стильный хэтчбек с пробегом. По его словам, этот автомобиль практичный и дешевый в обслуживании.
Кроме того, эксперты назвали 10 лучших компактных электромобилей, которые стоит купить в 2025 году. Отмечается, что лидер рейтинга предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему.