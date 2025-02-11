В рейтинг вошли седаны, универсалы, хэтчбеки и даже несколько спорткаров.

Среди автолюбителей распространено мнение, что японские производители выпускают самые надежные автомобили в мире. На самом деле это утверждение не так уж и далеко от истины, так как Страна восходящего солнца подарила миру большое количество моделей, которые редко сталкиваются с поломками.

В издании Top Speed назвали 10 надежных японских автомобилей с пробегом, которые незаслуженно обделены вниманием.

ТОП-10 самых недооцененных японских автомобилей:

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Subaru Legacy (BL/BP) Nissan Altima (L32) Infiniti G35 (V35) Mitsubishi Eclipse (DK) Mazda 6 (первое поколение) Lexus GS (S190) Lexus LS 430 Infiniti G35/G37 (V36) Honda Civic (восьмое поколение) Honda Accord (седьмое поколение)

Subaru Legacy в кузовах BL и BP выпускалась с 2003 по 2009 год. Эта модель была доступна с атмосферным или турбированным оппозитными двигателями на выбор.

Эксперты отметили, что Subaru Legacy является очень надежным и практичным автомобилем. Также эта модель предлагалась с системой полного привода.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперт порекомендовал стильный хэтчбек с пробегом. По его словам, этот автомобиль практичный и дешевый в обслуживании.

Кроме того, эксперты назвали 10 лучших компактных электромобилей, которые стоит купить в 2025 году. Отмечается, что лидер рейтинга предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему.

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