По словам экспертов, эти модели незаслуженно обделены вниманием / Коллаж УНИАН, фото - Honda, Subaru

Среди автолюбителей распространено мнение, что японские производители выпускают самые надежные автомобили в мире. На самом деле это утверждение не так уж и далеко от истины, так как Страна восходящего солнца подарила миру большое количество моделей, которые редко сталкиваются с поломками.

В издании Top Speed назвали 10 надежных японских автомобилей с пробегом, которые незаслуженно обделены вниманием.

ТОП-10 самых недооцененных японских автомобилей:

Видео дня
  1. Subaru Legacy (BL/BP)
  2. Nissan Altima (L32)
  3. Infiniti G35 (V35)
  4. Mitsubishi Eclipse (DK)
  5. Mazda 6 (первое поколение)
  6. Lexus GS (S190)
  7. Lexus LS 430
  8. Infiniti G35/G37 (V36)
  9. Honda Civic (восьмое поколение)
  10. Honda Accord (седьмое поколение)

Subaru Legacy в кузовах BL и BP выпускалась с 2003 по 2009 год. Эта модель была доступна с атмосферным или турбированным оппозитными двигателями на выбор.

Эксперты отметили, что Subaru Legacy является очень надежным и практичным автомобилем. Также эта модель предлагалась с системой полного привода.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперт порекомендовал стильный хэтчбек с пробегом. По его словам, этот автомобиль практичный и дешевый в обслуживании. 

Кроме того, эксперты назвали 10 лучших компактных электромобилей, которые стоит купить в 2025 году. Отмечается, что лидер рейтинга предлагает комфортную подвеску и отличную информационно-развлекательную систему.

Вас также могут заинтересовать новости: