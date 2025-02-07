Многие автомобили этой эпохи известны своей надежностью и простотой обслуживания.

1990-е годы принесли множество моделей, ставших легендами, - от прочных пикапов до мощных внедорожников, но это далеко не все. Многие автомобили этой эпохи известны своей надежностью и дешевым ремонтом благодаря более простым механизмам и дешевым деталям.

Издание Topspeed назвало самые надежные седаны из 1990-х годов, на которые стоит обратить внимание.

Toyota Corolla 1994 года

Corolla 1994 года часто хвалят за ее доступность. Модель 1994 года мощная и достаточно маневренна, а также имеет хорошие показатели экономии топлива. Все эти факторы сделали Corolla одним из лучших седанов в мире, а ее универсальность и удобство в эксплуатации по-прежнему способствуют ее популярности в 2025 году.

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Худшие годы для этого авто - 2000, 2001, 2002.

1996 Lexus LS 400

Его большой V-8 устанавливал стандарты долговечности в 1990-х годах. Второе поколение LS 400 стартовало с модели 1995 года, и его любят за просторный, удобный салон, а также за маневренность на дороге. При этом владельцы хвалят машину за низкую потребность в обслуживании и долгий срок службы.

Худший год для автомобиля - 1990.

1998 Honda Accord

Модель 1998 года получила первый шестицилиндровый двигатель VTEC в линейке Honda, что обеспечило надежность работы. Многие покупатели хвалят дешевое обслуживание и устойчивость на дороге.

Худший год - 2008.

Honda Civic 1994 года

Маленький седан был проворным и экономичным, что привлекало многих покупателей в 1990-х годах, хотя и сегодня можно сказать то же самое о его популярности. Он недорогой, экономичный, простой в обслуживании и спортивный.

Худший год – 2001.

1996 Lexus GS 300

Владельцы Lexus GS 300 1996 года, как и владельцы LS 400, хвалят надежный двигатель, которым оснащен этот роскошный седан. По отзывам покупателей, они оценивают надежность GS 300 1996 года выше среднего. 3-литровый шестицилиндровый двигатель 2JZ-GE, которым оснащался GS 300 первого поколения, стал иконой в мире надежной техники.

Худший год - 1998, 2006, 2013.

1992 Chevrolet Caprice Classic

Chevrolet Caprice 1992 года - это большой, солидный седан с удобным салоном и, по словам владельцев, приличной экономией топлива. Caprice был переделан для 1991 модельного года, что положило начало четвертому поколению и конец эре "коробчатых Шевроле". Улучшенная аэродинамика способствовала экономии топлива и улучшению характеристик, что позволило двигателям V-8 выжимать больше, чем когда-либо.

Худший год – 1994.

1996 Lincoln Town Car

Lincoln Town Car 1996 года воплощает "крутизну старой школы". Его длинный капот и гладкий кузов отражают величественную, роскошную эстетику эпохи. Любимый за просторный, хорошо оборудованный салон и плавность хода, Lincoln Towny середины 90-х годов также почитается за прочное качество сборки. Это произошло благодаря кузову на раме, которая позволила ему быть большим, мощным, комфортным и надежным. Стандартный 4,6-литровый V-образный восьмицилиндровый двигатель с плавным ходом, который известен своей доступностью в обслуживании.

Худший год - 1990.

Toyota Camry 1997 года

1997 год положил начало четвертому поколению Toyota Camry, изменив дизайн, который обеспечил больше места, больше мощности и надежности.

Худший год - 2007, 2008, 2009.

Ford Taurus 1999 года

Модель 1999 года заслужила высокие оценки надежности как от владельцев, так и от экспертов, многие хвалят ее дешевое и редкое обслуживание, а также простоту эксплуатации. Подержанные модели можно приобрести по цене до 1000 долларов, но зачастую они с большим пробегом и очень ограниченным сроком службы. С другой стороны, в Интернете несложно найти ухоженные экземпляры, а техническое обслуживание не требует больших затрат.

Худший год - 2002, 2003, 2005.

Ford Crown Victoria 1998 года

В 1998 году Crown Vic получил обновление стиля, что привело к появлению узнаваемого облика. Низкая цена подержанного авто, дешевый ремонт и солидный рейтинг надежности делают его отличным выбором для покупателей.

Худший год – 2008.

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