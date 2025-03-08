Такой десерт готовится быстро и просто.

Круассаны, пончики и другие сладости являются замечательными вкусностями, чтобы порадовать себя в любое время, однако такой десерт, как брауни, заслуживает отдельного признания, ведь готовится он очень просто и подойдет для любого события. Поэтому известный французский кондитер Доминик Ансель рассказал, как приготовить идеальный брауни, пишет Parade.

Ингредиенты:

240 г сливочного масла;

260 г сахара;

4 яйца;

100 г какао-порошка; 100 г какао-порошка;

1/3 ч. л. соли;

15 г разрыхлителя;

130 г пшеничной муки;

100 г черного шоколада.

Способ приготовления

Сначала смажьте маслом обе стороны формы для запекания и насыпьте немного какао-порошка.

В средней кастрюле смешайте сливочное масло и сахар, после чего варите на среднем огне, непрерывно помешивая смесь в течение 1-2 минут, пока масло не растопится.

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После чего в большой миске взбейте яйца с сахаром, чтобы получилась яичная смесь. К этой смеси добавьте какао-порошок, соль, разрыхлитель, муку и продолжайте взбивать. Затем добавьте немного измельченного шоколада.

Вылейте готовую смесь в форму для выпекания и запекайте при температуре 180 градусов Цельсия от 30 до 35 минут, или пока верх брауни не начнет трескаться.

В Parade советуют не перепечь брауни, а лучше вынимать его сразу, когда верхняя корочка начинает трескаться.

Другие вкусные рецепты

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