Брокколи является не только полезным овощем, но и вкусным дополнением блюда.

Обычно во время приготовления ужина о гарнире думают в последнюю очередь, однако кулинар Дженнин Рай поделилась рецептом необычного приготовления брокколи с чесноком и пармезаном. Такое сочетание станет отличным дополнением к мясу или рыбе, пишет Tasting Table.

Ингредиенты:

одна головка чеснока;

оливковое масло;

брокколи;

тертый пармезан;

морская соль;

черный перец.

Способ приготовления

Разогреваем духовку до 180 °C. Далее срезаем верхнюю часть головки чеснока, чтобы зубчики были открыты, добавляем к нему масло и приправы. После чего положите чеснок на алюминиевую фольгу, сбрызните сверху 1 столовой ложкой оливкового масла и хорошо посолите, поперчите.

Заворачиваем чеснок в алюминиевую фольгу и запекаем в течение 35 минут до золотистого цвета и размягчения.

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Затем разворачиваем чеснок и оставляем охлаждаться на 10 минут. Далее увеличиваем температуру духовки до 200 °C.

Выдавите размягченные зубчики чеснока в миску и смешайте их с 3 столовыми ложками оливкового масла, 2 ст. л. тертого пармезана, а также с солью и перцем.

Бросаем брокколи в чесночно-масляную смесь, после чего выкладываем их на противень

Запекаем брокколи в течение 12-15 минут, пока они не размякнут и не подрумянятся по краям. Подавайте, посыпав оставшимся пармезаном.

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Ранее известный кулинар поделилась рецептом королевского бисквита "Виктория". Известно, что он имеет такое название, ведь его очень любила королева Виктория, поэтому он остается одним из самых популярных тортов в Великобритании и в наше время.

Также известный шеф-повар Джейми Оливер поделился невероятным рецептом запеченного картофеля. Для его приготовления вам понадобятся только чеснок, оливковое масло и свежий розмарин.

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