Торт "Виктория" обычно состоит из ванильного бисквита с джемом и сливочным или масляным кремом внутри. Его очень любила королева Виктория, поэтому он остается одним из самых популярных тортов в Великобритании и в наше время. В сети есть много рецептов этого торта, однако известный кулинар Мэри Берри рассказала, как приготовить самый вкусный такой десерт, пишет Express.
Ингредиенты для торта:
- четыре куриных яйца;
- 225 г сахарной пудры и дополнительно для обсыпки готового пирога;
- 225 г муки;
- две чайные ложки разрыхлителя;
- 225 г сливочного масла комнатной температуры;
- клубничный или малиновый джем; клубничный или малиновый джем;
- взбитые двойные сливки по желанию.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C, после чего смажьте маслом формы для коржей. Смешайте яйца, сахар, муку, разрыхлитель и сливочное масло с помощью электрического миксера.
Равномерно распределите смесь между формами и выпекайте их в духовке в течение 25 минут.
"Коржи готовы, когда они вынимаются из формы и имеют золотисто-коричневый цвет. Отложите их на пять минут, чтобы они остыли в формах, а затем вытащите их на решетку для охлаждения", - отметили в Express.
Чтобы собрать торт, положите корж вверх дном на тарелку и смажьте его джемом.
Чтобы собрать, положите один корж вверх дном на тарелку и смажьте его джемом, а также по желанию добавьте взбитые сливки. Сверху положите второй корж, верхней стороной вверх и посыпьте его сахарной пудрой.
Другие вкусные рецепты
Ранее стало известно, как испечь идеальное брауни-печенье. Благодаря такому рецепту десерт получается нежным и тягучим, как брауни, но при этом имеет жевательную текстуру шоколадного печенья.
В то же время известный шеф-повар Джейми Оливер поделился невероятным рецептом запеченного картофеля. Он отметил, что для приготовления вкусного картофеля вам понадобятся только чеснок, оливковое масло и свежий розмарин.