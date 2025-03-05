Для приготовления такого десерта понадобится немного ингредиентов.

Торт "Виктория" обычно состоит из ванильного бисквита с джемом и сливочным или масляным кремом внутри. Его очень любила королева Виктория, поэтому он остается одним из самых популярных тортов в Великобритании и в наше время. В сети есть много рецептов этого торта, однако известный кулинар Мэри Берри рассказала, как приготовить самый вкусный такой десерт, пишет Express.

Ингредиенты для торта:

четыре куриных яйца;

225 г сахарной пудры и дополнительно для обсыпки готового пирога;

225 г муки;

две чайные ложки разрыхлителя;

225 г сливочного масла комнатной температуры;

клубничный или малиновый джем; клубничный или малиновый джем;

взбитые двойные сливки по желанию.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C, после чего смажьте маслом формы для коржей. Смешайте яйца, сахар, муку, разрыхлитель и сливочное масло с помощью электрического миксера.

Равномерно распределите смесь между формами и выпекайте их в духовке в течение 25 минут.

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"Коржи готовы, когда они вынимаются из формы и имеют золотисто-коричневый цвет. Отложите их на пять минут, чтобы они остыли в формах, а затем вытащите их на решетку для охлаждения", - отметили в Express.

Чтобы собрать торт, положите корж вверх дном на тарелку и смажьте его джемом.

Чтобы собрать, положите один корж вверх дном на тарелку и смажьте его джемом, а также по желанию добавьте взбитые сливки. Сверху положите второй корж, верхней стороной вверх и посыпьте его сахарной пудрой.

Другие вкусные рецепты

Ранее стало известно, как испечь идеальное брауни-печенье. Благодаря такому рецепту десерт получается нежным и тягучим, как брауни, но при этом имеет жевательную текстуру шоколадного печенья.

В то же время известный шеф-повар Джейми Оливер поделился невероятным рецептом запеченного картофеля. Он отметил, что для приготовления вкусного картофеля вам понадобятся только чеснок, оливковое масло и свежий розмарин.

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