Только одна составляющая способна изменить качество выпечки в лучшую сторону, утверждают эксперты.

Брауни является любимой сладостью для многих людей, но не всегда удается приготовить его идеально. Какие составляющие изменят качество выпечки в лучшую сторону, рассказало издание Express.

Отмечается, что лучший способ сделать брауни чрезвычайно пышными - добавить в смесь больше шоколада.

"Если ваше брауни всегда выходит из духовки сухим, пирожным, недостаточно сладким или жестким, вы можете изменить это с помощью этого простого совета. Чтобы получить идеальную жевательную, мягкую, приятную консистенцию, можно быстро добавить больше шоколада", - говорится в материале.

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Кроме того, пышность изделия, по мнению некоторых пекарей, может увеличить и вбивание дополнительного яйца в тесто. Еще советуют воду в рецепте заменять молоком - тогда повысится сливочность брауни.

Следующий лайфхак, который рекомендуют попробовать пекари, - немного недопечь сладости. Однако при этом надо следить, чтобы они и сырые не остались.

"Когда вы вставляете в брауни нож или зубочистку, чтобы проверить, готово ли оно, обычно вы должны убедиться, что они вышли чистыми, прежде чем сделать вывод, что оно готово", - приводит совет издание.

Еще важный секрет - не резать брауни, пока оно полностью не остыло. Это нужно для того, чтобы сохранилась влага и плотная текстура изделия, уверяют эксперты издания.

Некоторые пекари также предлагают использовать шоколад лучшего качества, который, по их мнению, добавляет вкуса, сладости и создает более кремовую текстуру.

Эксперты называют и другие ингредиенты, которые можно добавить, чтобы улучшить качество брауни. Например, добавление морской соли создает контраст и усиливает вкус, кофе делает вкус богаче и глубже.

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