Рассказываем, как провести психоанализ по подписи буквально за 3 секунды.

Каждый человек, получая паспорт, должен выбрать себе подпись. Одни расписываются, используя строгие линии, другие любят подчеркивать, третьи округляют буквы. Психологи говорят, что подпись человека может рассказать о нем многое, и УНИАН выяснил, как определить характер по подписи.

Анализ подписи онлайн – посмотрите на фото и выберите свою

Для того чтобы пройти тест и узнать о неизведанных сторонах вашей личности, посмотрите на изображение ниже и найдите ту подпись, которая больше всего похожа на вашу. Расшифровка подписи описана ниже – внимательно ознакомьтесь с ней.

Подпись с полным именем, только фамилией или именем и фамилией

Если вы подписываетесь именем и фамилией полностью, то сосредоточены на настоящем, умеете находить баланс между семьей и работой. При этом, если имя пишете с заглавной буквы – обладаете высокой самооценкой и уверены в себе, фамилия с заглавной буквы укажет на сильную привязанность к семье.

Видео дня

Подпись только именем говорит о высоком уровне самодостаточности и самосознания в мире. Скорее всего, вы готовы покинуть семью ради работы – это качество прирожденных карьеристов. Внимательно относитесь к жизни, рациональны и логичны, внешне можете казаться холодным и высокомерным. Умеете грамотно распоряжаться деньгами.

Если ваша подпись – это только фамилия, то вы очень независимый человек, который знает свой путь и уверенно идет по нему. Вы близки с семьей и любимыми, отличаетесь невероятной преданностью и можете прийти на помощь в любой момент.

Инициалы в подписи укажут на интровертность и закрытость, однако, высокий уровень тщеславия. Если дать вам ощущение признания и славы, можете раскрыться во всей красе и с неожиданной стороны. Две заглавных буквы в ваших инициалах – признак гордости за себя и полной самодостаточности.

Подчеркнутая линия под или над подписью

Если вы подчеркиваете свою подпись, значит, нуждаетесь в признании и статусе. Вам очень нужно чувствовать себя кем-то, иначе вы рискуете впасть в депрессию. Вы стремитесь к вершинам и не выносите положения в тени.

Нижнее или верхнее подчеркивание – признак творческой личности, а также оптимистичного взгляда на жизнь. Вы всегда находите положительные моменты в сложившихся ситуациях, кроме того, вам очень важно, чтобы окружающие замечали и знали, чья именно это заслуга.

Точка в конце подписи

Вы очень уверенный в себе человек, точно знаете, какой вклад делаете, и поэтому непременно хотите получить за него вознаграждение – хотя бы благодарность. Всегда проявляете серьезность и сосредоточенность, ничего не делаете просто так. Также вас можно назвать лидером в любой области – и в работе, и в личных взаимоотношениях. Вы способны диктовать свои правила, но иногда можете быть слишком бескомпромиссным или даже тираничным.

Подпись, которую трудно прочесть

Такая подпись указывает на личность с живым умом и быстрой реакцией. Вы не любите долго разглагольствовать – скорее приступаете к действиям. Детали вас мало интересуют, ваш метод – разбираться в ситуации, уже находясь внутри нее. Препятствия для вас несущественны, вы абсолютно уверены, что можете справиться со всем на свете.

Подпись с наклоном или без него

Если вы во время подписания бумаг наклоняете буквы вверх, то вы амбициозный и дальновидный человек. Можете добиться в жизни чего угодно и любыми методами. Наклон букв вниз – признак низкой самооценки и неуверенности в себе, а также нужды в защите.

Прямая подпись без наклона присуща людям, у которых трезвый ум и здравость преобладает над эмоциями. Вы точно знаете, чего хотите в жизни, вас нелегко сбить с намеченного пути. Редко показываете свои искренние эмоции, неохотно доверяете людям.

Вас также могут заинтересовать новости: