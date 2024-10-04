Синоним слова "гадати" в родном языке - слово "вважати", подчеркнул учитель.

Не все знают, как правильно на украинском писать и говорить - "ворожити" или "гадати".

Ответ на этот вопрос дал языковед, доцент заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко в своей книге "100 експрес-уроків української". Эксперт подчеркнул, что глагол "гадати" имеет значение думать, иметь свою позицию:

Слова "вважати", "гадати" - синонимы. Следовательно, правильно сказать: "я вважаю" або "я гадаю".

Учитель подчеркнул, что в нашем языке употреблять слово "гадати" в значении выполнять мистические действия для того, чтобы якобы узнать будущее, - неправильно.

"... "гадають", причем не только на картах, но и на кофейной гуще, но на русском языке! На украинском правильно говорить: "Циганка ворожить на кавовій гущі". Она "ворожка", а не гадалка", - отметил Авраменко.

"Ворожити", согласно толковому словарю украинского языка, означает угадывать будущее или прошлое по картах и т.д. или предсказывать что-либо.

Интересные новости об украинском языке - что уже сообщалось

Ранее Александр Авраменко объяснил, как правильно писать "онлайн" на украинском - вместе или через дефис. Доцент говорил, что на украинском писать через дефис можно только те слова, которые могут употребляться самостоятельно.

Вас также могут заинтересовать новости: