На столичной Троещине заметили полностью голого мужчину, неспешно шагающего по проезжей части.
Пассажиры одного из автобусов засняли "путешественника" на видео, сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас",
"По дороге гуляет голый мужчина. Все нормально, просто жарко. Пассажиры 79-го автобуса сняли на видео, как посреди дороги идет голый мужчина. Сообщил ли кто-то об этом полиции - неизвестно", - говорится в подписи к видео.
В комментариях один из пользователей сообщил, что видел этого мужчину, идущим якобы по улице Бальзака между Лифаря и Драйзера, но тогда он шел еще в шортах.
При этом вчера появилось видео очевидцев, которые в Киеве на Троещине засняли двоих голых мужчин, решивших попрыгать с катамарана на озере по улице Закревского.
Сообщалось, что рядом с озером есть площадка, где гуляют маленькие дети.
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