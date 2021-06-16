"Путешественника" сняли на видео очевидцы.

На столичной Троещине заметили полностью голого мужчину, неспешно шагающего по проезжей части.

Пассажиры одного из автобусов засняли "путешественника" на видео, сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас",

"По дороге гуляет голый мужчина. Все нормально, просто жарко. Пассажиры 79-го автобуса сняли на видео, как посреди дороги идет голый мужчина. Сообщил ли кто-то об этом полиции - неизвестно", - говорится в подписи к видео.

В комментариях один из пользователей сообщил, что видел этого мужчину, идущим якобы по улице Бальзака между Лифаря и Драйзера, но тогда он шел еще в шортах.

При этом вчера появилось видео очевидцев, которые в Киеве на Троещине засняли двоих голых мужчин, решивших попрыгать с катамарана на озере по улице Закревского.

Сообщалось, что рядом с озером есть площадка, где гуляют маленькие дети.

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Автор: Катерина Комолова