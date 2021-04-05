На трассе Киев-Чоп в Ровенской области заметили полностью голого мужчину.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
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Очевидцы сняли его на видео, а впоследствии приехала полиция.
Выяснилось, что мужчина прибыл с Тернопольщины отдыхать. Но как и почему оказался голый на трассе, объяснить не смог.
По предварительной информации, тернополянин употреблял наркотики.
В больнице ему оказали помощь, а когда пришел в себя, дали одежду и отпустили. Однако за свой поступок голому путешественнику теперь придется заплатить штраф - 255 грн.
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