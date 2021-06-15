В сети возмутились, что они плавали рядом с детской площадкой.

В Киеве на Троещине очевидцы засняли двоих голых мужчин, которые решили попрыгать с катамарана на озере по улице Закревского.

Фото опубликовал Telegram-канал Troieshchina.

Сообщается, что рядом с озером есть площадка, где гуляют маленькие дети.

Пользователи в комментариях под сообщением по-разному отреагировали:

Читайте также"Открыла летний сезон": на улице в Славянске разгуливала голая женщина (видео 18+)«Геи», «Голубизна», «Издалека все равно ничего не видно детям», «Поверьте, там озеро не такое большое. Реально видно как на другом берегу частенько люди переодеваются», «Норм. Лучше, чем оставить мокрое сиденье в транспорте», «И что тут такого? Что такого ужасного в голых телах?», «Забыли плавки», «Глиномесы колбасную вечеринку устроили. Как минимум, это противно, чего это люди должны на такое смотреть», «Нудисты», «Я тоже так хочу».

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Автор: Катерина Шварц