Мужчина отметил, что у машины могут быть скрытые проблемы, о которых вы не догадываетесь.

Автодилер Джеймс из Chops Garage, который делает покупки на британских автомобильных аукционах Coхpart и Private Sales, показал, на какие авто не стоит тратить деньги и время.

Он показал подержанную Toyota Yaris T Sport синего цвета с большим пробегом

"Yaris. Это провал. Я отвез машину на ТО, потому что мы хотели попытаться спасти небольшой образец Т-спорта. Он ехал так хорошо, хотя у него большой пробег и он немного побит. Мы подумали, что с ним еще можно что-то сделать", - рассказал автоэксперт.

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По его словам, автомеханики сказали, что слишком много сварочных работ, и отказались заниматься этой машиной.

"К сожалению, это провал. Я теряю на этом деньги. Обидно, потому что мне машина очень понравилась, и я бы хотел сохранить ее, но это просто невозможно", - посетовал Джеймс.

Ранее УНИАН писал, что механик с многолетним стажем Скотти Килмер назвал причины, по которым водителям не стоит покупать автомобили Ford с двигателями EcoBoost. Он посоветовал не использовать старый двигатель, потому что он может вызвать бесконечные проблемы, из-за чего вы будете тратить лишние деньги на ремонт авто.

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