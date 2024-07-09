Если эмоционально незрелый человек может случайно спровоцировать конфликт какой-то фразой, то личность, которая уже созрела в этом плане, конфликтных ситуаций может избегать.
Есть ряд фраз, которые эмоционально зрелые люди почти не используют, пишет HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Журналисты составили топ-8 таких высказываний. В частности, они избегают выражений "ты никогда ..." или "ты всегда ...", поскольку это может расстроить собеседника, потому что он будто оказывается в какой-то негативной категории из-за одного "прокола".
Признаки эмоционально зрелого человека - что обычно не говорят такие личности:
- "Я уже это знал" - вместо такой грубоватой фразы они могут использовать более дипломатичную, например, "да, я тоже об этом слышал";
- "Такой я" - эта фраза может свидетельствовать о том, что человек оправдывает свое поведение, которое может провоцировать негатив, и не хочет двигаться вперед;
- "Мне все равно";
- "Во всем ты виноват" - люди, наделенные эмоциональной зрелостью, стараются избегать обвинений;
- "Это не моя проблема";
- "Что угодно" - такой фразой они могут дать понять, что им безразличны переживания собеседника.
Кроме того, незрелые в эмоциональном плане люди могут как бы "тыкать носом" человека в свою правоту - утверждать: "Я тебе говорил".
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