Люди, которые созрели в эмоциональном плане, стараются не "тыкать носом" человека в свою правоту, отметили эксперты.

Если эмоционально незрелый человек может случайно спровоцировать конфликт какой-то фразой, то личность, которая уже созрела в этом плане, конфликтных ситуаций может избегать.

Есть ряд фраз, которые эмоционально зрелые люди почти не используют, пишет HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Журналисты составили топ-8 таких высказываний. В частности, они избегают выражений "ты никогда ..." или "ты всегда ...", поскольку это может расстроить собеседника, потому что он будто оказывается в какой-то негативной категории из-за одного "прокола".

Признаки эмоционально зрелого человека - что обычно не говорят такие личности:

"Я уже это знал" - вместо такой грубоватой фразы они могут использовать более дипломатичную, например, "да, я тоже об этом слышал";

"Такой я" - эта фраза может свидетельствовать о том, что человек оправдывает свое поведение, которое может провоцировать негатив, и не хочет двигаться вперед;

"Мне все равно";

"Во всем ты виноват" - люди, наделенные эмоциональной зрелостью, стараются избегать обвинений;

"Это не моя проблема";

"Что угодно" - такой фразой они могут дать понять, что им безразличны переживания собеседника.

Кроме того, незрелые в эмоциональном плане люди могут как бы "тыкать носом" человека в свою правоту - утверждать: "Я тебе говорил".

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Ранее УНИАН узнал, что выдает человека с низкой самооценкой. Психолог Олеся Ольховик рассказала, что личности, которые имеют проблему с оценкой себя, могут спрашивать, в частности, "а как ты считаешь", "а как ты думаешь, это правильно или нет", "что ты думаешь об этом".

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