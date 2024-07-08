Целью должна быть здоровая оценка самого себя, отметила эксперт.

Часто людей интересует, как выглядит заниженная самооценка - то есть как распознать личность, которая имеет такую проблему.

Низкая оценка самого себя может иметь вербальные и невербальные признаки. Разобраться в этой теме УНИАН помогла психолог, телесно-ориентированный терапевт, член Украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олеся Ольховик.

В частности, эксперт объяснила, как по внешним признакам понять, что у кого-то есть проблемы с оценкой себя, а также сказала, какие фразы свойственны таким людям.

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Низкая самооценка - признаки

Личность с такой проблемой не уверена, что может опираться на себя, очень зависит от того, что о ней думают и говорят окружающие. Она будет чаще переспрашивать других людей, как, по их мнению, делать правильно.

Во время общения такая личность не будет включаться в общение, поскольку верит в то, что она не "окей", никому не нужна, неинтересна и так далее.

"Как выглядит уверенный в себе человек с классной самооценкой - это человек с высоко поднятой головой, с ровными плечами, которая идет и чувствует, что он имеет право идти, имеет право смотреть по сторонам…", - сказала эксперт и подчеркнула, что личность с низкой самооценкой выглядит совсем иначе

Психолог добавила, что внешние признаки проблемы личности с оценкой себя могут быть такие: опущенные плечи, глаза смотрят вниз, не смотрит другим в глаза, выглядит "напуганной мышкой".

Фразы людей с низкой самооценкой

По словам эксперта, людям, у которых самооценка низкая, могут быть присущи ряд фраз.

Такие личности могут говорить:

"А как ты считаешь";

"Что ты думаешь об этом";

"А как ты думаешь, это правильно или нет";

"А нормально это или нет".

Психолог также обратила внимание на то, что низкая и высокая самооценка являются условными. "Низкая самооценка - это больно, высокая самооценка - человек такой: "Я класснючая, я достигаю, я бусинка, мне все говорят, что я классная. А если перестанут, а если достижения сейчас такие, что невозможно достигать?" - подчеркнула Ольховик.

Эксперт сказала, что у личности целью должна быть здоровая оценка себя.

"Это о принятии - что я могу быть в каких-то некоторых моментах класснючей, но в других сферах жизни я не дотягиваю, я знаю свои слабые места, и с какими-то мне ок, и кто-то мне говорит, что у меня лишний вес, а я говорю: "А мне комфортно". Это не о гиперкомпенсации, это нехорошо. Или: "У тебя нет красного диплома или второго образования, или высшего образования". А мне нормально. А есть некоторые точки к росту, которые, я знаю, у меня есть, они мне не очень нравятся, и я буду с этим что-то делать, когда я так решу, а не когда мне кто-то втыкает об этом", - объяснила собеседница.

Ранее УНИАН выяснил, что выдает нехороших людей. По сведениям психологов, плохие люди, в частности, не признают, что способны ошибаться, ведут себя непоследовательно и могут постоянно выставлять себя в качестве жертвы.

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