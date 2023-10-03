Когда будет Хэллоуин 2023 - дата, зачем нужна тыква и чего остерегаться в этот день.

Хэллоуин считается одним из самых мистических дней в году. Согласно поверьям, именно в это время на улицах гуляет всевозможная нечисть, которая ищет себе легкую добычу, и поэтому зло нужно отпугнуть. Как появился этот праздник, когда Хэллоуин 2023, его традиции, приметы и чего лучше не делать в этот день - рассказываем в материале.

Что это за праздник - Хэллоуин

Свое начало Хэллоуин - или Хеллоуин - берет на Британских островах. Изначально он был посвящен окончанию сезона жатвы и сбора урожая. Но у кельтов праздник назывался не Хэллоуин, а Самайн, что в переводе значит "закат лета", а за дары земли благодарили не только богов, но и своих предков.

С приходом христианства на острова, в IV-V веках, у праздника появился новый смысл - он стал днем памяти святых церкви и усопших предков, и отмечали его по большей части ирландцы и шотландцы. Тогда существовало поверье, что в это время граница между мирами истончается, и духи могут проникать в наш мир. Перспектива встречи с ними радовала не особо, поэтому их пытались отогнать с помощью развлечений и огня, а также рядились в устрашающие костюмы - чтобы нечисть приняла за своих.

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В XIX века многие ирландцы и шотландцы эмигрировали в США - и привезли туда свой праздник, где он из регионального стал всемирно известным, но в то же время и приобрел несколько иной смысл. В XX веке Хэллоуин стали посвящать не памяти усопших, а нечистой силе и устраивать в этот день мистические гуляния и костюмированные вечеринки - сначала в США и Европе, а затем и по всему миру. Люди наряжались в монстров, злых духов и других страшилищ, а сейчас в некоторых странах обычная вечеринка стала настоящим карнавалом со сложными костюмами и театральным гримом.

Когда Хэллоуин 2023 в Украине

Мистический праздник особенно обожают дети - ведь в этот день можно примерить костюм любимого киногероя, знаменитости или страшилища и собрать гору сладостей. Поэтому на вопрос "Какого числа Хэллоуин?" любой ребенок вам ответит - 31 октября. По западноевропейской традиции, День всех святых отмечают 1 ноября, а вечер накануне этого дня, посвященный усопшим родственникам, называется All Hallows Evening и переводится как "вечер всех святых". Так и появилось название праздника - Хэллоуин, и дата - 31 октября.

В Украине праздник Хэллоуин тоже отмечают, хотя и не с таким размахом, как за рубежом. Да и у нас есть аналог Хэллоуина - это канун Рождества, с его переодеваниями, колядками и угощением сладостями.

Что нельзя делать на Хэллоуин - традиции и запреты праздника

Главный атрибут праздника - тыква, из которой вырезают светильник, "фонарь Джека". По ирландской легенде, как-то фермеру по имени Джек удалось обмануть дьявола и выманить у него обещание не забирать его душу в ад после смерти. Но Джека за грехи не пустили и в рай, и тогда дьявол бросил ему тлеющий уголек из адского костра, чтобы грешник мог осветить себе путь. Джек положил уголь в репу, чтобы тот не затух. Но сам грешник так и не смог найти себе место - так светильник Джека стал символом неприкаянной души, которая бродит в темноте.

На Хэллоуин принято украшать жилища светильниками из тыквы - она была более доступной и заменила репу - и ставить свечи на окна, чтоб отпугнуть нечисть. Все, кто празднует Хэллоуин, наряжаются в костюмы, а дети ходят по домам и выпрашивают сладости. На праздник готовят блюда из яблок и глинтвейн.

Есть и строгие запреты этого дня, от некоторых даже становится жутковато:

нужно закрыть все окна и двери - через них в дом может пробраться нечистая сила;

нельзя оставлять сушиться белье на веревке - в него может забраться злой дух;

нельзя убивать пауков - они связаны с душами умерших и предупреждают об опасности;

нельзя отказывать в помощи и милостыне тем, кто о ней просит;

вечером в праздник нельзя оставлять дома черную кошку - она может принести в дом несчастье;

нельзя оборачиваться, если услышишь за спиной шаги - обернувшийся может лишиться рассудка.

Также по приметам, в Хэллоуин одежду нужно надеть наизнанку, а выходить из дому - задом наперед. Считается, что таким образом можно запутать привидения и отпугнуть их.

Почему нельзя праздновать Хэллоуин - что говорят церковь и психологи

Церковь не приветствует этот праздник - считается, что это не что иное, как заигрывание с нечистой силой. По мнению священников, первоначально у праздника был другой смысл - это идея торжества святости над злом, но в своем светском воплощении он носит антирелигиозный характер. Кроме всего, еще и может быть опасен, так как происходит искажение восприятия добра и зла.

Но психологи не согласны: по их мнению, Хэллоуин не может навредить здоровой психике. Наоборот - это способ помочь человеку обрести контроль над своими страхами. Ведь у нас зачастую не принято говорить о болезнях, несовершенствах, смерти, хотя это все является частью нашей жизни. То, что мы прячем - теневая часть нашей личности - может вырваться наружу внезапно и неподконтрольно, поэтому ее нужно самим выпускать на волю, например, на Хэллоуин. Ведь на самом деле это - не столько страшный, сколько смешной праздник, а смех помогает сбросить напряжение и негативные эмоции.

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