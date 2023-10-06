При выполнении задания обращайте внимание на детали.

Если хотите проверить, наделены ли вы острым умом и незаурядной сообразительностью, - тогда головоломка об отце и малыше именно для вас.

Головоломку опубликовал Bright Side. На рисунке, на котором изображены трое мужчин и маленький мальчик, нужно за 9 секунд найти настоящего отца ребенка, говорится на jagranjosh.com.

Засекайте время и принимайтесь за выполнение задания. Главное - обращайте внимания на детали, но "не ведитесь" на простые аргументы, которые могут свидетельствовать о том, что кто-то из мужчин действительно отец. Присматривайтесь к деталям.

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Возможно, 9 секунд вам не хватит для того, чтобы справиться с задачей. Тогда - просто выделите себе еще немного времени.

А сейчас мы раскроем вам правильный ответ на головоломку: отец малыша - первый мужчина. Об этом свидетельствует татуировка, которая есть у него на руке. Надпись такая же, как на детском полотенце - Ted.

Вот какая интересная головоломка опубликована ранее

На рисунке изображены две женщины пожилого возраста с лейками. Нужно было понять, какая из женщин набрала больше воды для того, чтобы полить свой сад.

Чтобы справиться с задачей нужно быть и внимательными, и сообразительными - вам понадобятся знания из области физики. С головоломкой нужно справиться за 1 минуту.

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