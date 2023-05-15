Экс-жена, работавшая косметологом, предложила ему бесплатно избавиться от морщин с помощью ботокса.

Разведенный мужчина, жаждущий новых знакомств, попытался увеличить свои шансы найти свою новую возлюбленную - он решился на уколы ботокса.

Речь идет о 58-летнем Ангусе Кеннеди, который недавно развелся с Софи Кеннеди. Его 47-летняя бывшая супруга работает косметологом, после расставания она уже нашла нового возлюбленного, сообщает Mirror.

Мужчина признался, что нервничал накануне свиданий из-за своего возраста. Он сказал Софи, что это будет его "последний шанс найти любовь". В ответ она предложила ему избавиться от морщин с помощью ботокса. Уколы она сделала своему бывшему мужу совершенно бесплатно.

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"Я хожу в спортзал, соблюдаю диету и покупаю новую одежду. Она посоветовала мне уколоть ботокс, чтобы избавиться от морщин, и я согласился. Тот факт, что Софи пошла на все, чтобы помочь мне познакомиться с кем-то, является свидетельством нашей дружбы", - говорит Ангус.

Издание отмечает, что Ангус и Софи, у которых пятеро детей, подали на развод в 2021 году после взаимного согласия разойтись, но пара осталась близкими друзьями и до сих пор регулярно встречается на семейных мероприятиях.

Мужчина теперь хочет вернуться на "арену" свиданий. Он сказал, что ботокс, который Софи ввела ему, "сотворил чудеса" для его уверенности.

"Мне в основном разгладили морщины вокруг глаз и на лбу, что сделало мое лицо более свежим. Надеюсь, это поможет, когда я пойду на свидание", - говорит Ангус.

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