Нанес несколько ударов: в Великобритании 102-летний пенсионер в одиночку дал отпор грабителю

В дом 102-летнего Джона и его 97-летней жены Джоан пришел неизвестный, который заявил, что хочет проверить освещение.

В городе Линкольн летний британец собственноручно отбился от вора, который хотел ограбить его дом. Он нанес несколько ударов.

Об этом пишет Daily Star.

В дом 102-летнего Джона и его 97-летней жены Джоан пришел неизвестный, который заявил, что хочет проверить освещение. Пенсионер подумал о том, что такое объяснение является удивительным, и решил не пускать мужа в квартиру.

"Ты не войдешь сюда, приятель", - сказал пожилой мужчина.

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Тогда злоумышленник силой распахнул дверь, чтобы прорваться в дом. Он ударил пенсионера, однако тот не растерялся и нанес несколько ударов в ответ. После этого грабитель убежал. Пенсионер думает, нападающий просто испугался.

Пенсионер получил несколько ран и большой синяк на предплечье. По словам супругов, на их дом нападают уже второй раз за пол года. Впервые мужчине, который представился газовщиком, удалось украсть у пары сумку и кошелек.

Полиция разыскивает преступника. За 45 минут до инцидента в еще одной 90-летней женщины неизвестный украл наличные и банковские карты.