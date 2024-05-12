Всего один ингредиент позволит вам превратить свою кашу в завтрак как у Энистон.

Разрыв отношений это очень тяжело. После завершения отношений с актером Джастином Теру мало кто ожидал, что Дженнифер Энистон расскажет о способе приготовления ее любимого завтрака, который придумал экс-возлюбленный.

Как пишет Parade, благодаря Джастину Дженифер теперь никогда не забывает об одном ингредиенте, который кардинально меняет к лучшему ее овсянку. Речь идет о яичном белке.

Добавление яичных белков придает овсяной каше кремовую, рыхлую текстуру, а также увеличивает количество белка в завтраке, что может помочь вам чувствовать себя сытыми до обеда.

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Чтобы завтракать, как Дженнифер Энистон, готовьте овсяную кашу на плите согласно инструкциям на упаковке. Когда она будет почти готова, взбейте яичные белки (примерно один или два) до однородности. Добавьте их к каше и готовьте помешивая. Это важно, чтобы яйца не приготовились кусками, а полностью смешались с овсянкой - она должна стать кремовой по текстуре. Далее просто завершите блюдо шоколадом, ягодами или фруктами.

Любимая еда знаменитостей

Ранее УНИАН рассказывал, каким был последний прием пищи принцессы Дианы и какие блюда она любила.

Знаменитый актер Джордж Клуни раз в неделю позволяет себе особое блюдо - пиццу, тогда как голливудская икона Мэрилин Монро на завтрак любила молоко с сырыми яйцами.

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