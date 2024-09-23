Специалист отметила, что на оливки нет аллергии практически ни у кого, а их пользя для здоровья неоценима.

Оливки полны питательных веществ, которые улучшают пищеварение, здоровье сердца, хотя они и соленые.

Диетологи рассказали, полезны ли оливки и можно ли есть их каждый день, пишет Eatingwell.

Польза оливок для здоровья

"Оливки являются основным продуктом средиземноморской диеты, и являются хорошим источником полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов", - рассказала диетолог Мэгги Михальчик. Оливки также дают витамин E, антиоксидант, которого может не хватать, если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием жиров или не всегда едите достаточно фруктов, овощей, орехов.

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Кроме того, оливки являются отличным источником мононенасыщенных жиров, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, отметила Михальчик. Это потому, что мононенасыщенные жиры помогают снизить уровень вредного холестерина, который может закупорить артерии, что может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Также оливки (и оливковое масло) содержат мощные антиоксиданты, называемые полифенолами. Исследования показывают, что эти многофункциональные антиоксиданты могут защищать от сердечных заболеваний и рака и могут поддерживать остроту ума с возрастом.

К тому же оливки являются источником клетчатки. Когда вы едите оливки, их волокна попадают в кишечник, где полезные бактерии пируют ими в качестве пищи. В результате полезные кишечные бактерии становятся сильнее. Более здоровые кишечные бактерии связаны с меньшей депрессией, более здоровым весом и защитой от сердечных заболеваний и рака.

Безопасны ли оливки для всех

По словам Михальчик, оливки безопасны для всех. Однако они могут стать проблемой для людей, которые следят за потреблением соли или страдают от высокого кровяного давления. "Следите за размером порций и промывайте оливки водой перед употреблением", - посоветовала она.

Кроме того, у людей практически не бывает аллергии на оливки.

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