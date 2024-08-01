По словам экспертов, сетью может распространяться ложная информация о пользе тех или иных продуктов.

Финики стали очень популярными в соцсетях. Там их советуют есть, ведь эти сладкие плоды вроде бы улучшают пищеварение и уровень сахара в крови, дают больше энергии и полезны для различных органов. Однако диетологи рассказали для издания Time, действительно ли финики имеют так много преимуществ и как добавить их в свой рацион.

Финики содержат много клетчатки

Обычно четыре финика считаются одной порцией, это вкусный перекус, который имеет менее 300 калорий.

"Вы получаете много питательных веществ в небольшой упаковке", - отмечает зарегистрированный диетолог Мелисса Мроз-Планеллс, представитель Академии питания и диетологии.

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По словам эксперта, большинство калорий поступает из углеводов, включая примерно 7 граммов клетчатки. В основном взрослые нуждаются от 22 до 34 граммов клетчатки ежедневно, однако, по некоторым оценкам, только 10% американцев, получают столько. Однако Мроз-Планеллс говорит, что эти 7 граммов имеют решающее значение, а употребление большого количества клетчатки помогает снизить уровень холестерина, надолго насытить организм и защитить его от запоров.

Финики дают быструю энергию

Для получения энергии организм использует сахар, форму углеводов, а финики обеспечивают ее в достаточном количестве. Отмечается, что в порции из четырех фиников содержится около 66 граммов сахара.

Зарегистрированный диетолог Грероги Лафортун говорит, что употребление продуктов с высоким содержанием сахара без других питательных веществ приводит к скачкам и падениям энергии, то есть так называемому "сахарному голоду". Но несмотря на то, что финики имеют много сахара, их высокое содержание клетчатки помогает противодействовать скачкам сахара в крови.

"Многие другие продукты, которые содержат сахар, например, бутылка газировки, не содержат клетчатки", - подчеркнул он.

Финики содержат немного белка

В порции фиников содержится около 2 граммов белка, это не удовлетворит ежедневную потребность человека в нем, которая составляет около 100 граммов в день, однако это все равно является преимуществом этих плодов по сравнению с чем-то другим сладким, где нет белка, считает Мроз-Планеллс.

В то же время блогеры любят говорить, что финики содержат все девять так называемых незаменимых аминокислот, которые организм человека не может производить самостоятельно. Технически это действительно так, однако в сообщениях соцсетей почти не упоминается, что человек получит очень малое количество этих аминокислот.

"Финики вполне могут содержать широкий спектр этих аминокислот, но они не содержат очень большого количества белка", - подчеркнул Лафортун.

Финики содержат электролиты

Диетолог добавил, что порция фиников содержит около 15% суточной нормы калия и магния, то есть двух важных минералов, которые выполняют функцию электролитов.

"Электролиты поддерживают правильный баланс жидкости и солей в организме, предотвращая обезвоживание и поддерживая стабильный сердечный ритм и кровяное давление. Почки помогают регулировать этот баланс, но нет никаких доказательств того, что употребление фиников помогает при проблемах с почками или так называемой "усталости надпочечников", как утверждают некоторые посты в социальных сетях. На самом деле если у вас есть проблемы с почками, возможно, вам нужно есть меньше калия", - отмечается в материале Time.

Как есть финики

Финики можно есть просто так, прямо из упаковки. Их можно найти свежими и сушеными во многих продуктовых магазинах. Однако можно есть финики и креативнее.

По словам Лафортун, из фиников можно приготовить как сладкие, так и соленые блюда. Поэтому диетологи назвали несколько любимых способов, чтобы насладиться финиками:

смешайте их в смузи;

измельчите их и обваляйте в орехах, овсе и ореховом масле, чтобы сделать энергетические шарики;

разрежьте их, наполните арахисовым маслом и посыпьте несколькими крошками черного шоколада, чтобы получить арахисовое масло, которое содержит больше питательных веществ и меньше сахара;

измельчите их и добавьте в салаты, овсянку или йогурт;

превратите финики в пюре и используйте их как заменитель сахара в выпечке.

Другие полезные продукты для здоровья

Ранее стало известно, что произойдет с телом человека, если он будет есть помидоры каждый день. Известно, что один целый помидор среднего размера содержит всего 22 калории, однако он богат витамином C, калием, фолатом, витамином K, бета-каротином и другими питательными веществами. По словам экспертов, ежедневное употребление помидоров может значительно повысить уровень антиоксидантов, особенно мощного антиоксиданта ликопена.

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