Эксперт посоветовала готовить яйца вкрутую необычным способом.

Польза желтка уже известна, поэтому стоит следить за тем, чтобы его не испортить во время приготовления, в частности, не допустить его позеленения.

Автор кулинарной книги Fresh Eggs Daily, ведущая и блогер - эксперт Лиза Стил, рассказала Parade, почему бывает зеленый желток у вареного яйца. По ее словам, так происходи из-за химической реакции - яичный белок содержит сероводород, и он соединяется с сульфидом железа, который есть в желтке.

"Поэтому, когда вы нагреваете яйцо, белки разрушаются, и они начинают выделять сернистые газы, и это тот запах, который вы чувствуете, когда вы варите яйца. Газы вступают в реакцию с железом, и поверхность желтка приобретает зеленовато-сероватый цвет", - объяснила собеседница.

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По словам Стил, чтобы избежать позеленения желтка, яйца стоит готовить на пару.

Вот как правильно готовить яйца вкрутую:

возьмите пароварку (можно использовать кастрюлю с дуршлагом) и уложите в нее яйца. Если вы взяли кастрюлю - обязательно после кипения воды закройте яйца крышкой;

готовьте яйца на пару 12 минут.

После этого яйца нужно переложить в ледяную воду.

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Ранее стало известно, опасны ли сырые яйца.

Ученые предупреждали, что в сырых яйцах может находиться бактерия сальмонелла, а это возбудитель серьезного заболевания - сальмонеллеза. Исследователи также выяснили, что из сырого яйца человек усваивает только половину белка, а из вареного - почти весь.

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