По сведениям ученых, белок из сырых яиц плохо усваивается.

Хотя уже и доказана польза желтка, в сыром виде яйца употреблять не стоит.

В сыром яйце может содержаться бактерия сальмонелла, которая спровоцирует серьезное заболевание - сальмонеллез, сообщает FoodSafety.gov. Такие бактерии живут, в частности, в кишечнике домашней птицы и могут оказаться на внутренней части яиц до того, как образуется скорлупа, предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По сведениям CDC, сальмонелла также может оказаться на яйце после того, как оно будет отложено. В ведомстве добавили, что сальмонелла поражает более 1,3 миллиона человек в год, вызывая более 400 смертей.

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Если есть сальмонеллез - симптомы такие:

рвота;

диарея;

брюшные судороги;

высокая температура.

Эксперты отметили, что эта болезнь представляет самую большую опасность для людей, у которых ослаблен иммунитет, для тех, кто старше 65 лет, а также для детей в возрасте до 5 лет.

Почему не стоит есть сырые яйца - другие причины

В The Journal of Nutrition было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что человек из сырого яйца усваивает только 50% белка, а из вареного - 90%.

Как яйца могут навредить организму - что уже сообщалось

Врач-трихолог Прити Махир говорила, что если есть слишком много яиц, то могут выпадать волосы.

Дело в том, что в яйцах содержится витамин А, и именно из-за его переизбытка могут возникнуть проблемы с волосами. Стоит отметить, что это витамин также есть в печени, молочных продуктах и в рыбе.

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