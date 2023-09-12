В Украине в конце 90-х была проведена очень важная образовательная реформа, которая изменила многое.

Если вы учились в школе уже достаточно давно, то, возможно, еще помните, в каком году "перепрыгивали" через класс - с 3 в 5, то есть 4 был просто пропущен. Такое нововведение появилось на закате СССР.

Сначала давайте разберемся с тем, какая же система образования была в Советском Союзе.

Сколько классов обучения было в СССР

В 1949 году в стране ввели всеобщее семилетнее образование. Позже - в 1969-м, советские власти провели реформу, в результате которой изменилась структура начальной и средней общеобразовательной школы:

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начальную школу сократили с 4 до 3 лет обучения - дети учились в 1-3 классе;

неполную среднюю школу увеличили на год - школьники в ней проходили обучение с 4-го по 8-й класс;

средняя школа начиналась с 9 класса, а заканчивалась 10-м.

Уже в 1980-х годах продолжительность обучения в начальной школе увеличили - дети там начали учиться с 1 по 4-й класс.

Почему раньше не было 4 класса

Считается, что на закате Советского Союза его власти решили перенять опыт западных стран и поэтому провели реформу в образовательной сфере. В 1986-м было введено 11-летнее образование, по этой причине произошел сдвиг классов на год, начиная с 4-го.

Кроме того, начальную школу снова сделали 4-летней, однако ученики могли выбирать, по какой программе учиться - 4-летней (11-летней) или 3-летней (10-летней). Дети, которые учились по 3-летней программе при переходе на новый этап образовательного процесса "перепрыгивали" 4-й класс.

Стоит отметить, что в некоторых советских школах с образованием начали экспериментировать еще в 1985 году - тогда обучение некоторых детей стартовало с "нулевого" класса, а не первого, и "перепрыгивали" школьники из 4-го в 6-й.

Мы с вами разобрались, почему раньше переходили из 3 в 5 класс, а теперь стоит обратить внимание на очень важные изменения, которые произошли в образовательной сфере Украины после того, как она вышла из состава Союза и обрела независимость (провозглашена 24 августа 1991 года).

В каком году вернули 4 класс

После обретения независимости в Украине сначала было две схемы обучения в школах - 10-летняя предусматривала пропуск 4-го класса. Кроме того, детей, которые поступали в школу в 6 лет, обучали по другой схеме - они не "перескакивали" класс.

Позже - в 1999-м году - была внедрена 12-летняя система обучения и 12-бальная система оценивания (раньше была 5-бальная). После этого никаких "перескоков" классов не было. Примечательно, что в 2010 году Верховная Рада вернула 11-летнюю школу. Потом украинские власти снова решили, что дети будут учиться 12 лет.

УНИАН ранее узнал, зачем вешали ковры на стену в СССР на самом деле.

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