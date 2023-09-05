Рассказываем, почему ковры вешали на стену во времена Советского Союза и что это значило.

Настенный ковер - привычное явление во многих квартирах, интерьер которых создавался во времена СССР. Многие считают, что такое "дизайнерское решение" было обусловлено модой, но на самом деле, это не совсем так. УНИАН выяснил, почему раньше вешали ковры на стену.

Для чего вешали ковры на стену - реальные причины

Многих современных украинцев интересует вопрос о том, зачем ковры вешали на стену во времена СССР. Такой стиль можно было увидеть почти в каждой "бабушкиной" квартире наряду с сервизами и неподъемными шкафами.

Историки выделяют несколько причин наличия ковров в советских квартирах:

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Дань европейским и азиатским традициям

Считается, что первыми привезли идею настенных ковров те, кто съездил в Турцию. Они увидели такое оригинальное решение и решили реализовать его в своих квартирах, потом с них взяли пример и другие жители СССР. К тому же, в те времена ковер стоил недешево, так что, его наличие в квартире подчеркивало высокий социальный и материальный статус владельца.

Экономия на обоях

Обои во времена СССР - страшный дефицит, а также недешевое удовольствие, поэтому, повесив ковер на стену, можно было закрыть добрую часть стены, не обклеивая ее обоями. С другой стороны, если обои на том участке все-таки были, но порвались или выцвели, ковер спасал положение, заслоняя собой "неудобный" дефект.

Ради соседской зависти

Средняя зарплата в СССР была примерно 120-150 рублей, а хороший ковер стоил тысячи. Достать его было непросто - приходилось везти из за границы, обращаться к спекулянтам или искать знакомых, чтобы выписать такую роскошную вещь "по блату". Именно поэтому ковер в доме вызывал черную зависть у друзей и соседей - если вам удалось "достать" дефицитный товар, значит, вы непростой человек.

Для сохранения уюта

Теплый красивый ковер на стене, украшенный причудливыми узорами - это лучше, чем скучные дешевые обои, а то и вовсе голые стены, выкрашенные краской. Он помогал создавать уют в жилище и очень нравился детям - перед сном малыши отворачивались к стене с ковром, водили пальцем по узорам и фантазировали о рисунках.

Из соображений практичности

Плотный дорогой ковер, как правило, висел на стене, рядом с которой стояла кровать. Он защищал человека во сне, ведь, прижимаясь к холодному бетону, можно было легко заболеть. К тому же, такой предмет интерьера создавал дополнительную звукоизоляцию, благодаря которой соседи и люди в смежной комнате не могли услышать чужих разговоров.

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