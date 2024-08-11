Исследователи из нескольких американских университетов пришли к общему выводу.

Когда вы пьете кофеин, боретесь со стрессом или вас мучают плохие сны, вы можете проснуться с ощущением, будто едва закрыли глаза. Ученые обнаружили еще один удивительный фактор, который может мешать вашему отдыху, и это не связано с тем, когда вы попали в постель.

Как пишет Ехргеѕѕ, проблема оказалась в ощущении одиночества. Исследователи из нескольких американских университетов предупреждают, что одинокие люди не только чаще страдают от плохих снов, но даже могут иметь повышенный риск сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти.

Многие из этих выводов были освещены в новом исследовании, которое проливает свет на последствия плохих социальных связей для здоровья.

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"Межличностные отношения являются основной потребностью человека... Когда потребность людей в прочных отношениях остается неудовлетворенной, они страдают физически, психически и социально. Подобно тому, как голод или усталость означают, что вы не получаете достаточно калорий или сна, одиночество эволюционировало, чтобы предупредить людей, когда их потребности в межличностном общении остаются неудовлетворенными", - сказал доктор Колин Гессе из Университета штата Орегон

Во время исследования испытуемым сначала предлагали оценить собственное ощущение изоляции, отвечая на следующие вопросы: "как часто вы чувствуете, что вам не хватает общения?" и "как часто вы чувствуете себя в стороне?".

Впоследствии команда оценила случаи кошмаров по пятибалльной шкале. Статистический анализ выявил "значительную связь" между частотой кошмаров и их связью с одиночеством и стрессом.

Гессе и его команда не единственные эксперты, которые заметили эту связь. Рози Дэвидсон, консультант по сну в Just Chill Baby Sleep, также обратила внимание на разрушительное влияние одиночества.

"Когда мы одиноки, мы склонны чрезмерно думать, волноваться и чувствовать себя больше на грани, из-за чего нам труднее заснуть и крепко спать. Наше психическое состояние может повлиять на наш сон, что приводит к беспокойным ночам и новым кошмарам. Кроме того, когда нам не с кем поговорить о наших страхах или мечтах, это может заставить нас чувствовать себя еще хуже - люди от природы жаждут общения и обмена с другими", - отметила она.

Как добавляется, плохой сон может обострить чувство одиночества, поскольку часто приводит к повышенной раздражительности, снижению эмоциональной устойчивости и социальной отстраненности. Роузи призывает людей разорвать этот цикл и искать социальных связей для улучшения сна и благополучия.

Другие советы по сну

Большинство из нас, когда хотят расслабиться перед сном и всю ночь крепко спать, принимают ванну, избегают тяжелой пищи и стараются долго не сидеть в гаджетах, однако существуют и другие советы. Специалисты по сну рассказали, чего нельзя делать за два часа до того, как ложитесь спать.

Недавно новое исследование показало, что ложиться спать после часа ночи - опасно для психики. Люди, которые ложатся спать так поздно, чаще склонны к депрессии и агрессии.

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