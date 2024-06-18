Люди, которые ложатся спать после часа ночи, склонны к депресссии и агрессии/ фото ua.depositphotos.com

Вы, вероятно, чувствуете себя не лучшим образом, когда ложитесь спать глубокой ночью. Но новое исследование утверждает, что поздний отход ко сну может нанести вред вашему психическому здоровью, пишет HuffPost.

Так, в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Psychiatry Research, были проанализированы данные о сне и здоровье 73 888 человек из Биобанка Великобритании. Оказалось, что те, кто регулярно ложился спать после часа ночи, чаще страдали от психических расстройств, таких как депрессия и тревожность, чем те, кто ложился спать до часа ночи.

При этом не имело значения, относят ли испытуемые себя к жаворонкам или к совам - ложась спать после часа ночи, люди страдают психически, показало исследование.

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Объяснение ученых

В общем, если вы ложитесь спать не раньше часа ночи или двух часов ночи, то вполне вероятно, что вы проснетесь только через несколько часов после восхода солнца. В то же время, отмечают ученые, для нашего организма важно получать сильные сигналы о том, что наступил день, которые могут выражаться в утреннем солнце. Если вы не получаете этих сигналов или получаете их в смешанном виде, это может привести к проблемам в вашей биологии, что также может повлиять на ваш мозг.

Кроме того, большая активность в ночное время связана с более импульсивным и дезадаптивным поведением.

"В мозге есть механизмы, связанные с поведением, импульсивностью и торможением... Когда вы бодрствуете дольше и позже, эти механизмы, как правило, снижаются, и это может быть связано с плохим психическим здоровьем", отмечает доцент факультета психиатрии Питтсбургского университета Мэтью Лерер.

Доктор Индира Гурубхагаватула отмечает, что некоторые функции мозга более уязвимы к недостатку сна, чем другие. Это касается лобной доли мозга, которая отвечает за многие функции нашего мозга, включая настроение и эмоциональную регуляцию

"Поэтому наша способность не скакать от одной эмоции к другой - способность сдерживать себя - ухудшается в условиях недостатка сна или если мы не спим до поздней ночи. Это может привести к большей негативности, большей тревожности... потому что высшие функции мозга, которые регулируют эти эмоции, притупляются", - отмечает она.

Что делать людям, работа которых требует ложиться спать после часа ночи

Эксперты говорят, что есть несколько моментов, которые могут минимизировать негативное влияние позднего отхода ко сну.

Сон - это первый шаг. "Один из видов дремоты называется стратегической дремотой. Когда вы знаете, что у вас наступает период спада, когда трудно оставаться бодрым и ваши глаза просто закрываются, стоит ненадолго вздремнуть, если есть такая возможность", - говорит Гурубхагаватула.

"И еще одна вещь - это так называемый упреждающий сон. То есть еще до начала смены вы выходите на смену максимально отдохнувшим", - говорит Гурубхагаватула, отмечая, что лучше всего спать не более 20-30 минут.

Еще одна стратегия для работников, работающих в ночную смену, - это по возможности воздействие яркого света в рабочее время. Это снимает усталость и улучшает настроение.

Соблюдение графика питания, ориентированного на дневное время, также может быть полезным, в том числе и для настроения.

Ранее исследователи нашли корреляцию между физической активностью и бессонницей, временем сна и дневной сонливостью.

Исследователи обнаружили, что постоянно активные участники реже всего сообщали о наличии двух или трех симптомов бессонницы. В частности, те, кто постоянно вел активный образ жизни в течение 10 лет, на 71% чаще спят нормально.

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