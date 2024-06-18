Люди, которые ложатся спать после часа ночи, чаще склонны к депресссии и агрессии.

Вы, вероятно, чувствуете себя не лучшим образом, когда ложитесь спать глубокой ночью. Но новое исследование утверждает, что поздний отход ко сну может нанести вред вашему психическому здоровью, пишет HuffPost.

Так, в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Psychiatry Research, были проанализированы данные о сне и здоровье 73 888 человек из Биобанка Великобритании. Оказалось, что те, кто регулярно ложился спать после часа ночи, чаще страдали от психических расстройств, таких как депрессия и тревожность, чем те, кто ложился спать до часа ночи.

При этом не имело значения, относят ли испытуемые себя к жаворонкам или к совам - ложась спать после часа ночи, люди страдают психически, показало исследование.

Видео дня

Объяснение ученых

В общем, если вы ложитесь спать не раньше часа ночи или двух часов ночи, то вполне вероятно, что вы проснетесь только через несколько часов после восхода солнца. В то же время, отмечают ученые, для нашего организма важно получать сильные сигналы о том, что наступил день, которые могут выражаться в утреннем солнце. Если вы не получаете этих сигналов или получаете их в смешанном виде, это может привести к проблемам в вашей биологии, что также может повлиять на ваш мозг.

Кроме того, большая активность в ночное время связана с более импульсивным и дезадаптивным поведением.

"В мозге есть механизмы, связанные с поведением, импульсивностью и торможением... Когда вы бодрствуете дольше и позже, эти механизмы, как правило, снижаются, и это может быть связано с плохим психическим здоровьем", отмечает доцент факультета психиатрии Питтсбургского университета Мэтью Лерер.

Доктор Индира Гурубхагаватула отмечает, что некоторые функции мозга более уязвимы к недостатку сна, чем другие. Это касается лобной доли мозга, которая отвечает за многие функции нашего мозга, включая настроение и эмоциональную регуляцию

"Поэтому наша способность не скакать от одной эмоции к другой - способность сдерживать себя - ухудшается в условиях недостатка сна или если мы не спим до поздней ночи. Это может привести к большей негативности, большей тревожности... потому что высшие функции мозга, которые регулируют эти эмоции, притупляются", - отмечает она.

Что делать людям, работа которых требует ложиться спать после часа ночи

Эксперты говорят, что есть несколько моментов, которые могут минимизировать негативное влияние позднего отхода ко сну.

Сон - это первый шаг. "Один из видов дремоты называется стратегической дремотой. Когда вы знаете, что у вас наступает период спада, когда трудно оставаться бодрым и ваши глаза просто закрываются, стоит ненадолго вздремнуть, если есть такая возможность", - говорит Гурубхагаватула.

"И еще одна вещь - это так называемый упреждающий сон. То есть еще до начала смены вы выходите на смену максимально отдохнувшим", - говорит Гурубхагаватула, отмечая, что лучше всего спать не более 20-30 минут.

Еще одна стратегия для работников, работающих в ночную смену, - это по возможности воздействие яркого света в рабочее время. Это снимает усталость и улучшает настроение.

Соблюдение графика питания, ориентированного на дневное время, также может быть полезным, в том числе и для настроения.

Ранее исследователи нашли корреляцию между физической активностью и бессонницей, временем сна и дневной сонливостью.

Исследователи обнаружили, что постоянно активные участники реже всего сообщали о наличии двух или трех симптомов бессонницы. В частности, те, кто постоянно вел активный образ жизни в течение 10 лет, на 71% чаще спят нормально.

Вас также могут заинтересовать новости: