Есть несколько вариантов того, когда раздавать вещи умершего, - каждый решает сам, какой ему выбрать.

Если в семье случилось горе, то после траурных церемоний придется разбираться, что делать с вещами умершего от рака или других заболеваний.

Считается, что такие вещи несут негативную энергетику, буквально пропитаны ею, однако в народе бытует мнение, что некоторое время не стоит выбрасывать или раздавать их. Давайте узнаем, как же советуют поступить.

Можно ли выбрасывать вещи умершего до 40 дней

Принято считать, что душа умершего после смерти на протяжении первых 40 дней находится на Земле и может наблюдать за близкими. Именно с этим связано суеверие, которое гласит, что к вещам покойного не стоит прикасаться до того, как пройдет сорокадневный период, и тем более - раздавать их, поскольку это якобы может обидеть их владельца.

Видео дня

Когда можно выбрасывать вещи умершего

По мнению эзотериков, избавиться от вещей лучше еще до того, как со дня кончины пройдет 9 дней. В первую очередь, речь идет о том, в чем покойный был одет до смерти. Некоторые люди почти сразу же сжигают эти вещи. Кроме того, нужно утилизировать постельное белье и то, что при повторном использовании может нести опасность для здоровья.

Также считается, что негативную энергию накапливают драгоценности, их необходимо очищать солевым раствором, пламенем или освященной водой.

Можно ли выкидывать вещи умершего - что считают психологи

Эксперты из сферы психологии советуют людям, пережившим смерть близкого человека, на протяжении 40 дней после утраты как можно меньше контактировать с вещами усопшего. Психологи полагают, что стоит раздать их или убрать подальше, поскольку они оживляют память и из-за них тяжелее пережить горе.

Когда можно отдать вещи умершего - позиция скептиков

Иногда после смерти человека возникают имущественные разногласия между родственниками. Может начаться "дележка" наследства, если умерший не оставил завещание.

Иногда люди еще до смерти четко объяснили, что и когда нужно делать с их вещами, - в таком случае нужно воплотить в жизнь их просьбы.

Куда девают вещи умершего человека

В некоторых семьях принято отдавать имущество церкви или дарить близким умершего. Кто-то просто выносит вещи из дома и хранит, например, в гараже. Есть люди, которые переносят их в специально отведенный угол или в другую комнату, и их там никто не трогает.

Когда нужно раздавать вещи умершего по церковной традиции

Верующие полагают, что до 40 дней необходимо раздавать вещи усопшего и таким образом, делая добро, они помогают душе, которая должна предстать перед Судом. То, что принадлежало человеку, раздают нищим и просят их помянуть умершего.

Кроме того, считается, что можно отдать некоторые вещи родным или друзьям того, кто покинул наш мир, сразу же после похорон или во время траурного обеда на 9 или 40 дней.

Категорически нельзя отдавать кому-либо, кроме священника, елей (освященное масло), который остается после соборования (помазание тела). Елей священнослужитель после отпевания должен вылить на покрывало умершего.

Теперь вы знаете, через какое время можно отдавать вещи умершего человека, однако есть очень важный нюанс - он касается того, как же правильно поступить, если речь идет об умершем маленьком ребенке.

Как оказывается, одежду умершего малыша и его игрушки советуют отправить на помойку, а еще лучше - просто сжечь. Они ни в коем случае не должны оказаться в руках живых детей.

Можно ли забирать вещи умершего

Согласно церковной традиции, если после похорон или на поминках вам дарят какую-то вещь, которая принадлежала покойному человеку, то ее можно принимать в дар при нескольких условиях.

Вот в каком случае нельзя брать подарок:

если вам дарят вещь, которая была на человеке перед его смертью (это нужно уточнять, а если есть подозрение, что такое могут подарить, - лучше не рисковать);

если с умершим у вас были плохие отношения.

Постарайтесь оградить себя от ненужного подарка.

Чем опасны вещи умерших родственников

С точки зрения скептиков, главная опасность кроется именно в психологической сфере - окружив себя вещами, которые постоянно будут напоминать о том, кого нет, человек может застрять в прошлом, не сможет отпустить усопшего и сам будет медленно и уверенно загонять себя в гроб.

УНИАН ранее объяснил, можно ли хранить вещи умершего человека.

Вас также могут заинтересовать новости: