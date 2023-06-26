Необдуманные поступки могут отправить вас в могилу. Рассказываем, что не нужно делать с вещами умершего человека.

Смерть - это ужасная и неотъемлемая часть нашей жизни. После того, как одни уходят, другим нужно продолжать жить. Один из первых возникающих вопросов, а можно ли оставить себе вещи умершего, чтобы облегчить горечь утраты?

Чем опасны вещи умерших родственников, так это энергией смерти, которую они могли впитать в момент ухода из жизни человека. Ничего хорошего такие предметы не могут принести.

Какие вещи умершего нельзя оставлять дома

Некоторые предметы способны нести больше опасности, чем другие. Так, ни в коем случае нельзя оставлять вещи, которые контактировали со смертью - диван/кровать и постельное белье, на которых лежал покойник. Предметы одежды, которые были на нем, также необходимо уничтожить - лучше всего их сжечь или, как минимум, выкинуть.

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Вещи, которые очень любил покойный и чаще всего носил, также нельзя оставить. Они обладают колоссальным негативным энергетическим воздействием. При большом желании можно оставить верхнюю одежду, которую умерший редко носил.

Очень важно не трогать вещи покойного в течение первых трех дней после смерти, а по возможности - выждать сорокадневные поминки. Те предметы, которые вы решите оставить, желательно не хранить в жилых помещениях.

Можно ли носить вещи умершего родственника - советы экстрасенса

Однако не все предметы можно вот так просто и легко выкинуть в мусорный бак. Можно ли носить вещи чужого умершего человека, когда это, например, ювелирные украшения? Также кажется проблематичным выкинуть такие дорогие предметы, как компьютер, телефон и прочее.

Чтобы защитить себя от смертельной энергетики, стоит провести обряд очищения:

предметы, которые можно, поливаем святой водой;

если это электроника, то просто протираем поверхность святой водой;

окуриваем дымом свечи из церкви;

драгоценности нужно отнести на переплавку в другие изделия.

Это должно оградить вас от возможных несчастий, которые могут притянуть к вам эти вещи.

Можно ли дочери носить вещи умершей мамы

Большинство экспертов сходится во мнении, что детям не стоит носить вещи умерших родителей. Так, те предметы, которые вначале смогут принести утешение, в дальнейшем принесут много бед.

Постепенно потухшая энергия мертвого человека будет вытеснять живую и в жизни человека начнется череда неудач.

Если такие проблемы несут с собой вещи близких, то можно ли носить вещи чужого умершего человека? Также категорически нет. Предметы будут нести в себе энергию смерти и наличие или отсутствие родства в этом вопросе вас не защитит.

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