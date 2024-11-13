Для этих растений подходят кухни и ванные комнаты.

Профессиональный садовод и основатель Gardening Express.co.uk Крис Боннетт посоветовал, как правильно ухаживать за рождественским кактусом в холодные месяцы года, чтобы он давал больше цветов, пишет express.co.uk.

"Рождественский кактус (декабрист) бывает разных цветов, что придает домам яркие краски в зимние месяцы. Хотя они известны тем, что неприхотливы в уходе, им может потребоваться его немного больше в холодную пору", - говорится в публикации.

Боннет напомнил, что эти фантастические кактусы обычно цветут с конца ноября до конца января.

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"Они будут счастливо жить во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты", - отметил он.

По словам эксперта, эти места идеально подходят для рождественского кактуса, поскольку они помогают имитировать его естественную среду.

Также рекомендуется держать кактусы подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла, таких как радиаторы или камины.

Кроме того, отмечается, что кактусу может потребоваться меньше воды, чем думают владельцы.

"Вместо того чтобы поливать его каждый день, владельцы должны опрыскивать растение. Ежедневное опрыскивание поможет ему сохранить влагу и повысить уровень влажности. Поливайте комнатное растение только тогда, когда верхние два дюйма почвы станут сухими на ощупь", - говорится в публикации.

По словам садовода, когда риск заморозков минует, их можно выставлять на улицу: "Это поможет созреть новым побегам и стимулировать цветение".

Напомним, ранее УНИАН писал, какие растения стоит держать в спальне.

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