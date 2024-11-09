Для этого нужно правильно подрезать растение.

Орхидеи известны своими яркими цветами, за которые и получили значительную популярность. Однако наступает время, когда цветение заканчивается. По словам энтузиаста садоводства Ричарда из Sheffield Made Plants, садоводы могут использовать простой прием, чтобы заставить свои растения зацвести снова.

"На самом деле осталось еще несколько циклов цветения, которыми можно наслаждаться. Я собираюсь показать вам, что именно вам нужно делать. У меня есть фаленопсис, и он почти закончил цвести из двух своих цветочных колосков. На нем еще есть несколько цветков, но пришло время подтолкнуть его, чтобы он выпустил целую череду цветков", - отметил эксперт, которого цитирует GBNEWS

Хитрость заключается в том, чтобы определить, где расположены цветочные узлы вдоль стебля растения. Оттуда обычно вырастают новые цветы. Большинство из них уже будут открыты, но те, что расположены дальше - нет.

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"Именно здесь будет происходить магия повторного цветения. При правильном [вмешательстве] этот колос раскроется, и появится новый колос с, надеюсь, большим количеством свежих цветов", - сказал Ричард.

Чтобы начать этот процесс, нужно срезать стебель чуть выше узла. Если у вашего фаленопсиса только один колос, то нужно найти самый высокий незакрытый узел и срезать чуть выше.

"Появляется новый вторичный колос, и когда он заканчивает цветение, вы повторяете", - пояснил эксперт.

Однако если у вашего растения два колоска, процесс несколько отличается. У первого нужно сделать, как указывалось до этого, а вот срез на втором колоске должен быть гораздо ниже.

"Я не до конца понимаю науку. Но срезание обоих колосков на одном уровне не стимулирует его повторное цветение должным образом. Теория гласит, что растению не хватает энергии, чтобы поддерживать выращивание двух новых колосков. Но срезание одного колоса ниже другого восстанавливает баланс энергии растения, поэтому оно может сосредоточиться на выращивании пучка цветов на одном колосе", - предполагает Ричард.

Важный совет при срезке - обрезать нужно на несколько сантиметров выше узла. Он может засохнуть, если стебель будет коротковатым. Кроме того, нужно использовать чистые и стерилизованные секаторы, чтобы предотвратить распространение болезней от одного растения к другому.

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