В барабане любой стиральной машины с плохой вентиляцией может появиться плесень.

Иногда бывает, что одежда, которую достали из стиральной машины, пахнет затхлым. Сначала можно подумать, что это связано с циклом стирки при низкой температуре или использованием недостаточного количества моющего средства. Однако самая частая ошибка людей заключается в том, что они не оставляют дверцу стиральной машины открытой между стирками.

"Стиральные машины - это темные, влажные места, которые без надлежащей вентиляции могут быть идеальной средой для развития плесени. В результате на вашем белье может появиться затхлая плесень", - объясняет Йессика Белло, владелец и главный уборщик Bello's Cleaning, которого цитирует homesandgardens.

Почему надо оставлять дверцу стиралки открытой

Подобно тому, как открывание окна ванной комнаты после душа остановит образование конденсата и плесени, проветривание барабана стиральной машины также помогает вашей бытовой технике.

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"Если оставить дверцу стиральной машины закрытой, когда она не используется, влага может удерживаться внутри нее и резиновых уплотнителей дверцы, что будет способствовать развитию плесени и бактерий, поскольку эти организмы процветают и размножаются во влажной и сырой среде", - объясняет техник Fantastic Services Дэвид Милошев.

Чтобы предотвратить такие проблемы, нужно всегда оставлять дверцу открытой или хотя бы немного приоткрытой после каждой стирки, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха внутри прибора.

Затхлые запахи - не единственный побочный эффект. Со временем плесень может навсегда повредить уплотнение дверцы, а это означает, что его придется заменить. Кроме того, плесень может довольно быстро распространяться на другие части стиральной машины, такие как контейнер для моющих средств и за самим барабаном.

В барабане любой стиральной машины с плохой вентиляцией может появиться плесень. Эта проблема больше распространена в стиральных машинах с передней загрузкой, чем в моделях с верхней, поскольку эти приборы имеют резиновые уплотнители.

Как убрать запах плесени из стиральной машины

Хотя вы можете предположить, что стирка на высоких температурах в значительной степени поможет уничтожить плесень, она также обеспечивает идеальный уровень влажности для роста, если вы сразу закрываете дверцу или регулярно оставляете влажные вещи.

"Крайне важно оставлять переднюю дверцу стиральной машины с передней загрузкой открытой, потому что если вы держите ее закрытой, вода и влажность внутри приведут к образованию плесени на резине дверцы. Это приведет к появлению запахов и неисправности дверцы, и в целом это не хорошо для вашей стиральной машины", - объясняет Ханна Джонс, эксперт по благоустройству дома New Build Homes.

К счастью, это легко исправить. Достаточно использовать средство для очистки стиральной машины.

Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от запаха сырости в полотенцах и нужно ли закрывать дверь в стиральной машине.

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